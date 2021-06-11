Ramos’un ismi şu sıralarda farklı kulüplerle anılıyor, fakat yıldız oyuncunun takım arkadaşı Kross, kaptanının takımda kalmasını istiyor.

Sergio Ramos’un sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve İspanyol yıldız, bu ayın sonundan itibaren istediği takımla anlaşabilir. Ramos’un takım arkadaşı Kross ise yıldız oyuncunun kariyerine Real Madrid’de devam etmesini istiyor.

İspanyol savunmacının ismi Paris Saint-Germain, Manchester City ve Chelsea gibi kulüplerle anılıyor. Ayrıca Ramos’un eski takımı Sevilla’ya dönebileceği de iddia ediliyor.

Neler söylendi?

Real Madrid tarafının ise Ramos’a bir yıllık yeni sözleşme teklif ettiği belirtiliyor, ayrıca Toni Kross da Ramos’un Real Madrid’de devam etmesine çok sıcak bakıyor.

“Kulübün neler düşündüğünü bilmiyorum. Ramos tabii ki çok üst düzey bir futbolcu ve onunla aynı takımda oynamaktan çok büyük keyif alıyorum. Umarım onunla birkaç yıl daha birlikte forma giyeriz.”

“Ama tabii ki günün sonunda bu benim kararımla olacak bir şey değil. Ramos’un harika biri olduğunu ve benim gördüğüm en iyi kaptan olduğunu söyleyebilirim.”

Ramos, ne kadar süredir Real Madrid forması giyiyor?

Yıldız savunmacı, 2005 yılında Sevilla’dan Real Madrid’e transfer olmuştu. Ramos, Real Madrid’de 5 La Liga, 4 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

35 yaşındaki yıldız, Real Madrid formasıyla 670’den fazla maça çıkarken bu sezon ise yalnızca 21 kez forma giyebildi.

Ramos Euro 2020’de oynayacak mı?

İspanya’nın kaptanı olan Ramos, ülkesinin Euro 2020 kadrosunda yer almıyor. Yıldız stoper, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bu yazı dinlenerek geçirmesinin önümüzdeki sezon için daha iyi olacağını kabul etmişti.

“Kadroda olmamak ve turnuvada oynayamamak bana acı veriyor fakat bu aşamada alınacak en iyi karar buydu. Bu yaz dinlenip tamamen iyileşmeli ve önümüzdeki yıl tamamen hazır bir şekilde dönmeliyim.”

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