Almanya'nın Euro 2020 şampiyonluk primi belli oldu

Joachim Löw ile son turnuvasına katılan Almanya, Euro 2020'nin kazanılması halinde oyunculara ödenecek primi açıkladı.

Euro 2020'de Portekiz, Fransa ve Macaristan ile aynı grupta mücadele edecek olan Almanya, oyuncularını motive etmek için prim yolunu seçti.

Kicker'de yer alan habere göre; Almanya Futbol Federasyonu, kupanın kazanılması durumunda her bir oyuncuya 400 bin euro prim ödeyecek.

Euro 2016'da kupanın kazanılması durumunda 300 bin euro vereceğini söyleyen Alman federasyonu, beş yıl içinde 100 bin euro zam yapmış oldu.

Almanya'nın fikstürü

Dört Dünya Kupası, üç de Avrupa Kupası sahibi Almanya, Euro 2020'deki ilk karşılaşmasını 15 Haziran'da Fransa ile oynayacak.

19 Haziran'da oynanacak olan ikinci karşılaşmada ise rakip Portekiz olacak. Almanya grup maçlarını 23 Haziran'da oynayacağı Macaristan karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Joachim Löw bırakıyor

2004'te Jürgen Klinsmann'ın yardımcısı olarak Almanya Milli Takımı'nda göreve başlayan başarılı çalıştırıcı, 2006 yılında teknik direktörlüğe getirildi. 15 yıldır Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Löw, bir kez Dünya Kupası sevinci yaşadı.

2017'de Konfederasyonlar Kupası'nı kazanan Almanya, 2010 Dünya Kupası'nda üçüncü olurken Euro 2008 finalinde İspanya'ya mağlup olmuştu. Joachim Löw, geçtiğimiz aylarda Euro 2020'nin ardından görevi bırakacağını açıklamıştı.

Almanya'da Hansi Flick dönemi başlıyor

Geçen sezon ortasında Bayern Münih teknik direktörlüğüne getirilen 56 yaşındaki çalıştırıcı, Bavyera ekibiyle iki kez Bundesliga, bir kez Almanya Kupası, bir kez Almanya Süper Kupası, bir kez Şampiyonlar Ligi, bir kez UEFA Süper Kupası ve bir kez de UEFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.