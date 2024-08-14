Kristoffer Klaesson, McDonald's'ta yakalanmasının ardından yeni kulübü Rakow Czestochowa ile olan sözleşmesinin feshedilme riskiyle karşı karşıya.

Norveçli kaleci Kristoffer Klaesson, McDonald's'ta görülmesinin ardından yeni kulübü Rakow Czestochowa tarafından fiziksel durumu nedeniyle sözleşmesinin feshedilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Norveçli kaleci, Temmuz ayında 1.8 milyon euro karşılığında Rakow Czestochowa'ya transfer olmuştu. Ancak, transferinden sadece bir ay sonra kulüp, Klaesson'un fiziksel durumu konusunda endişelenmeye başladı ve sözleşmesini feshetme kararı alabilir.

Bu, Klaesson'un saha dışı davranışlarıyla ilk kez manşetlere çıkışı değil. Nisan 2024'te Norveç'te BMW'siyle kaza yapan Klaesson, hastaneye kaldırılmıştı. Leeds United, Klaesson'un o gece aracı kullandığını doğrulamıştı.

Üç yılda dört kez oynadı

Klaesson, Leeds United'da üç yıl boyunca kalecilik yapmış, ancak sadece dört kez birinci takımda forma şansı bulmuştu. Norveç U-21 milli takımı için ise 20 kez sahaya çıkmıştı.

Leeds United'dan ayrıldıktan sonra, Rakow Czestochowa'ya transfer olabilmek için maaşında büyük bir kesinti yapması gerektiğini açıklayan Norveçli kaleci, "Maaş konusunda yorum yapmak istemiyorum. Bir adım geri gibi görünüyor, ancak günlük hayatta kaleci olarak daha fazla gelişme fırsatım var" ifadelerini kullanmıştı.

Rakow Czestochowa'ya transferini ise "Biraz alışılmadık bir tercih oldu. Rakow, çok iyi bir kaleci antrenörüne sahip. Polonya futbolu iyi kaleciler yetiştirmeleriyle tanınıyor. Kalecilerin gelişimi ve satışı konusunda yetenekli olmaları, bu kararı almamda etkili oldu" demişti.