Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Inter oyuncularının Los Blancos karşısında yaptığı hataların, kendi takımının oyuncularının uyguladığı baskının bir sonucu olarak geldiğini vurgularken, şansın yalnızca rastgele bir vuruş olmadığını, aksine maçın doğru anında fırsatı değerlendirmeye hazır olduğunuzda ortaya çıktığının altını çizdi.

İspanyol "As" gazetesine göre, futbol matematiksel hesaplara göre işlemiyor; çünkü belirli faktörlerin bir araya gelmesinin her zaman aynı sonucu doğuracağını garanti eden hiçbir şey yok.

Kimi zaman ise iş şansa kalıyor ve bunu, insan kontrolünün dışında kalan, olumlu ya da olumsuz olabilecek rastgele olayların bir dizisi ya da yalnızca bir tesadüf olarak görenler de var.

Ancak bu sporda durum her zaman böyle değil; çünkü mesele yalnızca bir şans eseri değil, maçın doğru zamanında hazırlıkların fırsatla buluştuğu bir an ile ilgili. Nitekim bu, geçtiğimiz salı günü Real Madrid ile Inter arasındaki karşılaşmada da kendini gösterdi.

Inter'in maça hâkim olmasına rağmen Real Madrid'in skorda önde olduğu 23. dakikada, Josep Martinez'in yaptığı hata, Real Madrid için Şampiyonlar Ligi'nde alışılmış hâle gelmeye başlayan bir tabloyu yeniden akıllara getirdi: rakip takımın kalecisinin yaptığı bir hatanın golle sonuçlanması.

Inter kalecisinin Valverde'yi çalımlamaya çalışırken topla girdiği kararsızlık, Uruguaylı orta saha oyuncusunun ayakkabısının ucuyla topa dokunmasına yol açtı ve top ağlara giderek Real Madrid'in ikinci golünü ilan etti.

Bu golden önce ilk gol gelmişti; Mbappe'nin uyguladığı etkili baskı, Bisseck'in bir hatasına yol açmış ve Fransız forvet bu hatayı değerlendirerek maçın ilk golünü kaydetmişti.

Mourinho, rakiplerin hatalarını kendi oyuncularının yaptığı işe bağlamayı tercih ediyor ve şöyle konuşuyor: "Oyuncular harika bir iş çıkardı ve zor koşullarda kazandılar. Bu takdiri kendi takımımın oyuncularına vermek istiyorum; çünkü baskı çalışılan bir şeydir, aynı şekilde baskı uygularken hangi noktalara yüklenilmesi gerektiği de çalışılan bir şeydir. Sadece eleştiri istemiyoruz; bazı şeyleri iyi yaptık."

Baskının etkisi

Santiago Bernabeu'da Inter karşısında yaşananlar Mourinho için yeni bir şey değildi; zira Portekizli teknik adam, Real Madrid'in yedek kulübesindeki ilk döneminde de Avrupa'nın en büyük kulüpler kupasında şansın kendi lehine olmasının ne demek olduğunu tatmıştı.

2010-2011 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanşında Tottenham karşısında, Cristiano Ronaldo neredeyse orta sahadan, uzak mesafeden sert bir şut çekmiş, ancak Tottenham kalecisi Heurelho Gomes topun yörüngesini yanlış hesaplayınca top elinden kaçarak ağlara gitmişti.

Bir sonraki sezonun grup aşamasında ise Mesut Özil'in topu uzaklaştırma ya da sahayı enine kat eden yerden bir pası kesme girişimi, Olympique Lyon kalecisi Hugo Lloris'in kendi kalesine kendi kalesine gol atmasıyla sonuçlanmıştı.

2007-2008 sezonundan bu yana Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde kalecilerin yaptığı ve golle sonuçlanan 30 hatadan yararlandı.

Bu hataların hepsi baskının sonucu değildi, ancak aralarında en önemli anlardan bazıları da vardı; örneğin Karim Benzema'nın 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve kalecisi Karius karşısında attığı gol gibi.

Mourinho, oyunun bu yönü üzerinde çalışmanın temel bir mesele olduğunu biliyor; bu yüzden Inter karşısında şansın da çalışılabilir bir şey olduğunu kavrayan oyuncularıyla bu konuya yoğunlaşıyor.



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