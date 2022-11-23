'Koşabilen oyunculara ihtiyacımız var!' - Vincent Kompany, Cristiano Ronaldo'ya Burnley'nin kapısını kapattı

Burnley Menajeri Vincent Kompany, "Koşabilecek oyunculara ihtiyacı olduğu" için Cristiano Ronaldo'yu takımda istemiyor.

Manchester United, Ronaldo'yu serbest bıraktı

Burnley'e gidemeyecek

Kompany, forvetin çalışkanlığını sorguluyor

NE OLDU? Burnley Menajeri Vincent Kompany, BBC için bir yorumcu olarak çalışırken şaka yollu bir şekilde Ronaldo'nun transferini reddetti. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra artık yeni bir kulüp bulmakta özgür olan Portekizli, yakın zamanda birçok transfer haberine konu olacak.

NE SÖYLENDİ? Kompany, 37 yaşındaki forveti Burnley'e alıp almayacağı sorulduğunda alaycı bir gülümsemeyle "Koşabilecek oyunculara ihtiyacımız var" dedi.

Kompany, Manchester United Menajeri Erik ten Hag'ın bu karardan dolayı çileden iyi çıkmadığını düşündüğünü de sözlerine ekledi:

"Bence sonunda herkes kaybetti, belki de Manchester United menajeri hariç. Bence bu çözülmüş bir sorun."

DAHA BÜYÜK RESİM: TalkTV'deki röportajın Portekizli forvetin haftalık 500 bin sterlin kazandığı sözleşmesi feshedildi. Ronaldo, Dünya Kupası bittiğinde kendisine yeni bir kulüp arayacak.

BİR FOTOĞRAF:

Ronaldo'nun belirsiz durumu ne olacak?

RONALDO'YU NE BEKLİYOR? Yıldız futbolcul, Al-Nassar, Newcastle United ya da bir Suudi Arabistan kulübüne transfer olabilir. Sporting CP ve Chelsea de geçmişte Ronaldo ile ilgileniyordu.