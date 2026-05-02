Korkunç bir başlangıç, Paris Saint-Germain'e Fransa şampiyonluk yarışında iki puan kaybettirdi

Paris Saint-Germain, Cumartesi günü Ligue 1'de puan kaybı yaşadı. Lig lideri, B takımıyla sahaya çıktı ve Paris'te orta sıralarda yer alan FC Lorient karşısında 2-2'den öteye gidemedi. Konuk takımın beklenmedik beraberlik golü, üç dakika önce ilk kez forma giyen Pierre Mounguengue'nin büyük hatasının ardından geldi. Bir maç daha fazla oynamış olan PSG'nin RC Lens'e karşı avantajı yedi puan. 13 Mayıs'ta PSG, Lens'e konuk olacak.

PSG teknik direktörü Luis Enrique, Çarşamba günü Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçına açıkça öncelik verdi. Bu nedenle Renato Marin (19) kaleyi korurken, 18 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Dro Fernández de ilk 11'de yer aldı.

Kadroda yapılan birçok değişikliğe rağmen, PSG'nin Parc des Princes'i coşturması sadece altı dakikayı buldu. Lorient kalecisi Yvon Mvogo, Desiré Doué'nin ortasını yumrukladı, ancak top tam da bekleyen Ibrahim Mbaye'nin omzuna çarptı: 1-0.

PSG bu üstünlüğün tadını uzun süre çıkaramadı. Daha 12. dakikada konuk takım, Panos Katseris'in mükemmel derin ortasında Pablo Pagis'in vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1.

PSG, Bradley Barcola ile yanıt verdi; ancak Barcola'nın kavisli vuruşu, eski PSV'li Mvogo'nun kalesinin yarım metre yanından dışarıya gitti. Kısa süre sonra Doué'nin muhteşem bir driplingi daha fazlasını hak ediyordu, ancak ceza sahasına girdiğinde soğukkanlılığını kaybetti.

PSG'nin ilk yarıda şansı yaver gitmedi; Lucas Hernández de üst direğe çarpan kafa vuruşuyla golü çok az farkla kaçırdı. Mvogo, Lee Kang-in'in sert şutunu güzel bir dalışla kurtararak bir kez daha kendini gösterdi.

İkinci yarı neredeyse tamamen PSG'nin hakimiyetinde geçti ve PSG bir saatten fazla süren mücadelenin ardından öne geçti. Bir dakika önce Fabián Ruiz'in yerine oyuna giren Warren Zaïre-Emery, Lorient'in bir savunma oyuncusundan seken topu ağlara gönderdi: 2-1.

3-1'in gelmesi an meselesi gibi görünüyordu ve Enrique, maçın bitimine 15 dakika kala Mounguengue'ye ilk kez forma şansı vermeyi uygun gördü. Üç dakika sonra ise korkunç bir hata yaptı. Geri pası Aiyegun Tosin tarafından kesildi ve Tosin bu fırsatı değerlendirerek topu direğe çarptırarak skoru 2-2'ye getirdi.

Maçın geri kalanında PSG, 3-2'yi birçok kez kıl payı kaçırdı. Ancak Mounguengue yakın mesafeden Mvogo'ya şut attı, Hernández'in kafa vuruşu direkten döndü ve Senny Mayulu'nun güzel çalım vuruşu diğer direğe çarptı.



