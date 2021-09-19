Koeman'ın genç oyuncu tercihi Barcelona'da kriz yarattı

Hollandalı teknik adam takımda yaşanan sakatlık sorunlarına rağmen genç oyunculara şans vermekten çekiniyor.

Barcelona’da son günlerde gündemin en önemli maddelerinden biri teknik direktör Ronald Koeman ile yönetim arasında yaşanan gerilim.

Başkan Laporta ve Koeman basına yaptıkları açıklamalarla durumu yatıştırmaya çalışsa da, ortaya çıkan yeni bilgiler aradaki çatışmaya farklı bir boyut daha ekledi.

Ansu Fati, Sergino Dest, Sergio Agüero, Martin Braithwaite ve Ousmane Dembele’nin yer aldığı sakatlar listesine, Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçında Pedri ve Jordi Alba’da eklendi.

Ancak Koeman kadrodaki sakatlık krizine rağmen altyapı oyuncularını rotasyona dahil etmeyi düşünmüyor. Goal’ün edindiği bilgiye göre; yönetim Koeman’dan La Masia çıkışlı genç oyuncu Riqui Puig’e daha geniş bir rol vermesini istedi.

Ne söyledi?

Granada maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Hollandalı çalıştırıcı ise, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna sadece hakettiği takdirde forma vereceğini söyledi.

“Genç oyuncuları ilk 11’e koymaktan çekinmiyorum, ama altı gençle sahaya çıkmak da iyi bir seçenek değil. Ne zaman daha fazla şans bulacaklarını söylemek zor.”

“Puig tüm genç oyuncular gibi formayı kazanmak için çalışmalı ve kendini geliştirmeli.”

Barcelona’nın bu sezon oynadığı dört resmi maçta da yedek kulübesinde yer alan Puig, henüz bir dakika bile süre alamadı.

Ansu Fati yakında dönecek

Barcelona’da 10 numaralı formayı Lionel Messi’den devralan ve kulübün geleceği gözüyle bakılan Ansu Fati’nin Ekim ayına dek sahalara dönmesi bekleniyor.

Geçen sezon ciddi bir diz sakatlığı geçiren ve dokuz ay sahalardan uzak kalan Fati, yaklaşık bir ay önce antrenmanlara başlamıştı.

Hücum bölgesinde ellerinde fazla opsiyon olmadığını itiraf eden Koeman, Fati’nin dönüşüyle birlikte ciddi süre bulabileceğinin sinyallerini verdi.

“Henüz tarih belirlemedik, ama takımla çalışıyor. Bir hafta da olabilir, 10 gün de. Hücumda eksiklerimiz var ve Ansu’nun alacağı dakikalar bizim için önemli. Harika bir oyuncudan bahsediyoruz.”

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