Tottenham'ın efsane golcüsü hayatını kaybetti

İngiltere Lig tarihinin gelmiş geçmiş en çok gol atan oyuncusu olan Jimmy Greaves 81 yaşında aramızdan ayrıldı.

İngiltere'nin en büyük golcülerinden biri olarak kabul edilen ve 1966 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun bir üyesi olan Tottenham efsanesi Jimmy Greaves, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Kendi kuşağının en önemli golcülerinden biri olan Greaves çok özel bir bitiricilik yeteneğine sahipti. 17-21 yaşları arası Chelsea'de 157 maçta 125 gol atan oyuncu daha sonra kısa bir Milan tecrübesi yaşamış, ardından transfer olduğu ve 9 sezon formasını giydiği Tottenham'da 266 gol atarak Londra kulübünün efsanesine dönüşmüştü.

266 goals. 379 appearances.



Not just Tottenham Hotspur’s record goalscorer but the finest marksman this country has ever seen. 💙 pic.twitter.com/rQxyjBFofH — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021

Tottenham kulübü yaptığı açıklamada "Sadece Tottenham Hotspur'un rekor kıran golcüsü değil, aynı zamanda bu ülkenin gördüğü en iyi nişancı olan büyük Jimmy Greaves'in vefatını öğrendiğimiz için son derece üzgünüz" ifadelerini kullandı.

1963'te Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Bill Nicholson'un Tottenhamı'nda en önemli oyuncu olan Greaves, Atletico Madrid'i 5-1 yendikleri finalde de 2 gol atmıştı. İngiltere milli takımıyla çıktığı 57 maçta 44 gol atarak milli takım tarihinin en golcü 4. oyuncusu olan Greaves, daha sonra Premier Lig'e dönüşen Division One'da 357 gol kaydederek lig tarihinin en golcü ismi oldu.