Koeman'dan sert eleştiri: Onun ve ailesinin tek derdi para!

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, oyuncusunun yaptığı tercihten ötürü hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Lionel Messi'yi mali problemlerinden dolayı elinde tutamayan ve ekonomik açıdan tarihinin en karanlık dönemlerinden birini geçiren Barcelona, genç yıldızı Ilaix Moriba'yı da kaybetmenin eşiğine geldi.

Katalan ekibinin teknik direktörü Ronald Koeman, Moriba ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.

Koeman ne söyledi?

Moriba'ya geçtiğimiz sezon A takım kadrosunda şans veren Koeman, genç oyuncununun yakın çevresi tarafından yanlış yönlendirildiğini belirtti:

"Ilaix ile iki ya da üç hafta önce konuştum. Bu konuşmayı bir teknik direktörden çok bir insan olarak yaptım çünkü 18 yaşında bir oyuncunun oynamaması korkunç bir durum. Kulübün ona yaptığı teklifi biliyorum ve bu onun için çok iyi görünüyor ama öyle görünüyor ve Ilaix ve ailesi bu konuda bizim gibi düşünmüyor."

"Tek dertleri para!"

Moriba ve ailesinin sadece parayı düşünerek hareket ettiklerini belirten Koeman, bu durumu eleştirdi:

"Ona bu yaşta parayı önemsememesini önerdim. İyi bir seviyede oynamaya devam etmesi çok daha önemli ama oyuncu ve ailesi daha farklı bir karar aldı. Bana kalırsa 18 yaşında bir oyuncunun önceliği para olmamalı.

"Geçen sene kadromuzda yer alıyordu. Riske girerek ona formayı verdik ve kendini gösterme şansı tanıdık."

Leipzig'den teklif

Barcelona ile 2022 yazında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için oldukça yüksek bir yıllık ücret isteyen Moriba, A takım kadrosundan çıkarılmış ve B takımın oynadığı karşılaşmalarda da kadroya alınmamıştı.

Katalan ekibi Leipzig'in 8 milyon euro önerdiği genç oyuncunun bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi.

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