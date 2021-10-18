Koeman: Ona her zaman inandım!

Valencia'yı 3-1 yendikleri maçın ardından konuşan Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Coutinho'ya her zaman inandığını söyledi.

Ronald Koeman, Barcelona'nın pazar günü Valencia'yı 3-1 mağlup ettiği maçta Philippe Coutinho'nun performansından memnun kaldı. Hollandalı teknik direktör, maça yedek kulübesinde başlayan Coutinho'nun oyuna olan etkisine övgüde bulundu ve oyuncusunun yeteneklerine her zaman inandığını belirtti.

Koeman, Brezilyalı futbolcunun fiziksel olarak gelişmesiyle takımda daha büyük bir rol kazanabileceğini öne sürdü. Camp Nou'daki müsabakaya sonradan dahil olan Coutinho, Barcelona'nın Valencia karşısındaki 3. golünü atarak takımının zaferini garantiledi.

Coutinho'nun attığı bu gol, 2020'nin son günlerinden bu yana attığı ilk gol oldu. Geçtiğimiz yılı sakatlıklarla geçiren Brezilyalı orta saha, sahalardan bir süre uzak kalmıştı. Ancak,Valencia mücadelesinin ardından hocasından övgü aldı.

Ne söylendi?

Koeman, maç sonrasındaki basın toplantısında gazetecilerin, Coutinho'nun maça girişinin ardından performansı ve etkisi hakkında sordukları soruya, Brezilyalı futbolcunun iyi olduğunu söyleyerek cevap verdi ve ekledi:

"Oyuna girdiğinde iyiydi. Özgür oyunu sayesinde maçı daha iyi kontrol edebildik. O, gol atmayı biliyor.

"Önemli bir adım attı çünkü ben her zaman Coutinho'ya inandım. Fiziksel olarak daha iyiye gidiyor."

Koeman penaltı tartışmaları hakkında ne söyledi?

Hollandalı teknik adam ayrıca, Ansu Fati'ye yapılan faulün ardından Memphis Depay'ın gole çevirdiği penaltı pozisyonuyla ilgili de konuştu.

Pozisyonun penaltı olup olmadığından şüphe edebilirsiniz diyen Koeman, "Hakem düdüğünü çaldı ve penaltıyı verdi. VAR devreye girmedi çünkü onlar da pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi" dedi.

Ansu Fati'nin, uzun bir sakatlıktan sonra kendisinden beklenen bir başlangıç yaptığını söyleyen Hollandalı hoca, "Sergio Agüero da ligdeki ilk dakikalarını aldı. O da Ansu Fati gibi, uzun bir süreden sonra forma giydi" diye konuştu.

"Agüero kaliteli ve çok tecrübeli bir oyuncu. Onu, daha fazla oynatmak istiyoruz. İlerleyen dönemde Agüero, fiziksel olarak takıma daha iyi yardımcı olacak. Onun kaliteyle ilgili bir sorunu yok, sadece kondisyon problemi var."

Büyük resim neyi gösteriyor?

La Liga'daki son üç maçından iki galibiyet alan Barcelona, üzerindeki baskıyı biraz daha hafifletmiş oldu.

Ligdeki şampiyonluk umutları şimdiden azalan İspanyol ekibi, bütün dikkatini Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Dinamo Kiev maçına çevirecek.

Barcelona, pazar günü Real Madrid ile uzun zamandır beklenen El Clasico karşılaşmasına çıkacak.

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