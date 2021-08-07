Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, açıklamalarıyla Messi’nin ayrılığını bir kez daha doğrulamış oldu.

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, açıklamalarıyla Messi’nin ayrılığını bir kez daha doğrulamış oldu.

Kulübü Barcelona ile uzun vadeli bir yeni sözleşmeye imza atması beklenen Lionel Messi’nin La Liga’nın mali yükümlülükleri nedeniyle Katalan ekibinden ayrılacağı açıklanmıştı.

Yıldız oyuncunun yeni sezondaki adresinin de Paris Saint-Germain olacağı ciddi şekilde dillendirilirken Barcelona teknik direktörü Koeman da Messi’ye duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Bu gelişmeyle birlikte, ertesi gün bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklanan Messi’nin Katalan ekibinden ayrılacağı bir kez daha doğrulanmış oldu.

Neler söylendi?

Ronald Koeman, Twitter hesabından yayınladığı açıklamayla Arjantinli yıldıza şöyle veda etti:

“Artık Messi’nin Barcelona için oynayamayacak olmasını hâlâ sindirebilmiş değilim.”

“Bu kulüp için yaptığın her şey için teşekkürler Leo. Birlikte geçirdiğimiz sezondan gerçekten çok keyif aldım.”

“Çalışma ahlakın ve kazanma isteğin beni çok etkilendi. Bunlar da seni dünyanın en iyi oyuncusu yapıyor. Şimdilik sana ve ailene en iyi dileklerimi iletiyorum.”

Koeman ayrılığı onayladı

Messi’nin basın toplantısı düzenleyeceği haberiyle birlikte bir son dakika sürprizinin yaşanması ve Arjantinli yıldızın yoluna Barcelona ile devam etmesi de bir yandan bekleniyordu.

Ancak Koeman’ın açıklamaları yeni sezonda yıldız oyuncunu Katalan ekibinde forma giymeyeceğini kanıtlamış oldu. Messi için PSG iddiaları da güçlenmeye devam ediyor.

Barcelona’nın Lionel Messi’nin yerini nasıl dolduracağı da büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor.

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