Klopp ve Liverpool yönetimi arasında gizli görüşme!

Liverpool, Arne Slot yönetiminde üst üste alınan kötü sonuçlarla Premier League’de zor günler geçiriyor. Nottingham Forest’a 3-0 kaybedilen karşılaşma, Reds’in ligdeki düşüşünü daha da belirgin hale getirdi. Takım, son yedi lig maçının altısını, tüm kulvarlarda ise son 11 maçın sekizini kaybetti. Bu tablo, sadece 12 lig maçının ardından şampiyonluk savunmasının fiilen sona erdiği düşüncesini doğuruyor.

Yaz aylarında yapılan yüksek maliyetli transfer hamlelerine rağmen performansın dibe vurması, Slot üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Her ne kadar kulüp başkanı Tom Werner geçtiğimiz günlerde Slot’a destek verse de, FSG’nin geçmişte teknik direktör değişiklikleri konusunda ne kadar acımasız olabildiği yeniden hatırlatılıyor.

Liverpool’un son teknik direktör değişikliği 2015 yılında yaşanmıştı. Brendan Rodgers, Everton beraberliğinin ardından takımı ligde 10. sırada bırakmış ve sabır tükenmişti. Liverpool Echo’nun haberine göre Rodgers, maçın bitiş düdüğünden sadece bir saat sonra FSG başkanı Mike Gordon tarafından aranarak görevden alındığını öğrendi.

O dönem bazı gözlemciler bu karar karşısında şaşkına dönmüştü. Thierry Henry’nin, yayında Jamie Carragher’a uzattığı teselli eli, akıllardan çıkmayan o ikonik anlardan biri olarak kayıtlara geçti. Ancak perde arkasında işler çoktan başlamıştı: FSG, Rodgers’ın görevden alınmasından haftalar önce potansiyel haleflerle görüşmeye başlamıştı.

Tarihe geçe ngizli görüşme

Bu görüşmelerden biri de tarihe geçti: Jurgen Klopp ile yapılan gizli toplantı.

Klopp, yıllar sonra o süreci şöyle anlatmıştı: “İlk görüşme New York’ta oldu, bu doğru. Ama Mike ile ilk telefon konuşmamız ondan üç gün önceydi. Hatta hâlâ yataktaydım, tatildeydim. Bir saat kadar konuştuk. Daha sonra onu New York’ta buluşmaya ikna ettim. Her şey böyle başladı.”

Klopp, Amerika’ya basketbol izlemek için gittiğini öne sürerek bu görüşmeyi gizli tutmuştu. Ancak altı saat süren toplantıdan sonra Alman teknik adamın Rodgers’ın yerine geçmesi neredeyse kesinleşti.

Bugün Arne Slot için benzer bir sürecin yürütüldüğüne dair hiçbir kanıt bulunmasa da, FSG’nin kritik kararları sessiz ve hızlı bir şekilde alma konusundaki geçmişi akıllara geliyor. Özellikle kulüp başkanı Tom Werner’in Forest hezimetini tribünden takip etmesi, Slot üzerindeki baskıyı daha da artırmış durumda.

Slot, kötü gidişatı tersine çevirebilmek için acil çözümler üretmek zorunda. Aksi hâlde Liverpool, on yıl içinde ikinci kez bir teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kalabilir.