Real Madrid, Álvaro Arbeloa’yı takımın başına getirmesinden yalnızca birkaç gün sonra, yaz ayları için uzun vadeli planlamaya başladı. Eski Castilla teknik direktörü şu an için geçici bir çözüm olarak görülürken, kulüp kalıcı bir teknik direktör için piyasayı yoklamaya başladı.

Arbeloa, kendisine yöneltilen sorulara Real Madrid’in istediği sürece görevde kalacağını söyleyerek net bir gelecek garantisi vermedi. Bu açıklamadan yalnızca bir gün sonra, kulübün yaz döneminde görevi devralacak yeni teknik direktör adaylarını araştırdığı yönünde haberler çıktı. Bu durum, Arbeloa’nın kalıcı bir çözüm olarak düşünülmediği şeklinde yorumlandı. Real Madrid’in Xabi Alonso ile yollarını ayırmasının ardından alternatifleri değerlendirmesi doğal karşılanıyor.

Klopp Real Madrid seçeneğini masada tutuyor

Xabi Alonso atanmasından önce Real Madrid ile adı anılan en güçlü isimlerden biri Jurgen Klopp’tu. Liverpool’dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlük kariyerine ara veren Alman çalıştırıcı, şu anda Red Bull bünyesinde futbol direktörü olarak görev yapıyor.

Sky Sports DE muhabiri Florian Plettenberg’e göre, Real Madrid’in Klopp için ciddi ve net bir adım atması halinde tecrübeli teknik adam, teknik direktörlüğe geri dönme fikrini “ciddi şekilde” değerlendiriyor. Haberde, Klopp’un Red Bull’daki görevinden memnun olduğu ancak Real Madrid’in kendisini her zaman özel biçimde etkilediği vurgulanıyor.

Alonso’nun ayrılığı sonrası Klopp’un yorumu

Klopp, Xabi Alonso’nun görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisiyle ilgili çıkan haberlerin “benimle hiçbir ilgisi yok” ifadeleriyle Real Madrid iddialarını yalanlamıştı. Menajeri de geçtiğimiz yıl boyunca Bernabeu söylentilerini defalarca reddetti. Ancak Alman teknik adam, Alonso’nun gönderilmesini Real Madrid’de her şeyin yolunda gitmediğinin bir işareti olarak değerlendirdi.

Bu yaklaşım, taraflar arasında olası bir temas halinde kritik bir unsur olabilir. Real Madrid’in genellikle teknik direktörlerin kulüp yapısına tam uyum sağlamasını beklediği biliniyor. Ancak mevcut tablo, kulübün daha esnek ve uzlaşmacı bir tutum benimsemesine yol açabilir.