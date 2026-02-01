Klopp'tan eski yardımcısının Guardiola'nın yeni yardımcısı olmasına şaşırtıcı tepki

Pep Guardiola, Juanma Lillo’nun halefini ararken Jürgen Klopp başta olmak üzere birçok isimle temasa geçerek eski Liverpool yardımcı antrenörü hakkında referans aldı. Lijnders, Liverpool’da yaklaşık on yıl süren bir iş birliği boyunca Klopp ile birlikte çalıştı ve Alman teknik adamın Manchester City ile giriştiği kupa mücadelesinde kilit rollerden birini üstlendi.

Ancak hem Klopp hem de Guardiola ile yaptığı görüşmelerin ardından bu görevi kabul etmekte tereddüt etmedi. Lijnders, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Jürgen ile konuştuğumda çok netti. Bana, ‘Eğer sen bu işi almazsan, asistanlık görevini ben alırım’ dedi.”

“Pep aradığı anda ve takım ile yapmak istedikleri konusunda bana verdiği his, kararı çok daha kolay hale getirdi.”

“Liverpool’da geçirdiğim 10 yılı bu kadar kolay unutmak mümkün değil. Ancak son 10 yılda büyük başarılar elde etmiş ve futbolu yeniden tanımlamış bir teknik direktörün yönetimindeki böylesine büyük bir kulübe gelmiş olmaktan gerçekten gurur duyuyorum.”

Pep Lijnders, Jürgen Klopp’un geçen yaz Pep Guardiola’nın Manchester City’deki yardımcı menajerlik teklifini kabul etmesi için kendisini ne kadar ikna etmeye çalıştığını açıkladı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Guardiola ile birlikte fotoğrafı çekilen Lijnders, İspanyol teknik adamın temel ilkelerini korurken, Manchester City’nin daha doğrudan hücum futboluna yönelen yeni görüntüsünde kilit bir figür olarak öne çıktı.

En iyilerin farkı kalplere dokunmaları

Lijnders, teklifin geleceğini sezdiğini de dile getirdi:

“Birkaç kişiye teklif götürdüğünü ve futbol dünyasında bu tür tekliflerin her zaman geri döndüğünü bildiğim için bu teklifin geleceğini hissettim. Hemen çok iyi bir his oluştu. Zor bir karar değildi.”

Hollandalı teknik adam, Guardiola’nın ilkelerini korurken daha doğrudan hücum anlayışını benimseyen City’nin yeni yapısında önemli bir rol üstlendi. Lijnders, önümüzdeki Pazar günü Anfield’a geri dönecek. Ancak Manchester City’nin, Arsenal üzerindeki baskıyı sürdürebilmesi için bugün Tottenham’ı mağlup etmesi gerekiyor.

43 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce NEC Nijmegen ve RB Salzburg’da iki kısa süreli teknik direktörlük deneyimi yaşadı ve Guardiola’yı diğer teknik adamlardan ayıran özelliği net şekilde tespit edebildiğine inanıyor.

Lijnders sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pep ne istediğini çok iyi biliyor. Bence iyi menajerler, takımlarına duydukları sevgiyle öne çıkarlar.”

“Takım hazırlama konusunda her zaman dahiler vardır, ancak asıl kalite, oyuncuların kalbine nasıl dokunduğunuzda, onları belirli bir şekilde oynamaya nasıl ikna ettiğinizde ortaya çıkar.”

“En iyiler böyledir. Tiger Woods, bu tarz tüm insanlar… Kendilerini sınırlarına kadar zorlarlar.”