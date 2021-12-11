Aston Villa menajeri Steven Gerrard'a göre dünyanın en iyi futbolcusu Liverpool'da oynayan Mohamed Salah

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın menajeri Steven Gerrard, efsanesi olduğu Liverpool ile yapacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Gerrard, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah’a büyük övgüler yağdırırken Mısırlı futbolcunun, şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu ifade etti.

Ne söylendi?

Basın toplantısında öncelikle maç ile ilgili konuşan Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard şu ifadeleri kullandı:

"Aston Villa olarak biz gayet iyi bir takımız ve ben oyuncularımın performansından memnunum. Onlar elinden geleni yapmaya çalışıyorlar ve iyi mücadele ediyorlar.

“Liverpool maçında çok iyi oynayarak onların işlerini zorlaştırmak istiyoruz. Maçı kazanmak için her şeyi yapacağız."

Gerrard, açıklamalarına Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ı överek devam etti:

“Salah, şu anda tartışmasız bir şekilde dünyanın en iyi oyuncusu konumunda bulunuyor. O, çok yetenekli ve takımı adına çok önemli işler yapan bir futbolcu.”

Mohamed Salah’ın bu sezonki performansı

Bu sezona oldukça formda başlayan Mısırlı yıldız, şu ana kadar Premier Lig’de 15 maça çıkarken 13 gol atıp 11 de asist yaptı.

Salah, Şampiyonlar Ligi’nde ise Liverpool forması ile 6 karşılaşmaya çıkarken 7 gol kaydetti.

Bu sezon takımı adına 20 gol 11 asistlik bir performans sergileyen Mısırlı yıldız, 31 gole direkt olarak katkı sağladı.

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