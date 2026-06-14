Klopp, Nagelsmann'dan özür diledi: 59 yaşında olmama rağmen hâlâ bir "aptal"ım

Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, Alman "Magenta TV" kanalında yorumcu olarak yer aldığı sırada yaptığı tartışmalı açıklamanın ardından, Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan doğrudan özür diledi.

Klopp, "Neyse ki, (şimdiye kadar) takım kadrosunu seçen hala Julian" demişti. "Şimdilik" kelimesini hemen tekrarlayarak, milli takımı çalıştırmaya yönelik örtülü ilgisiyle Almanya'da geniş çaplı eleştirilere yol açtı. 59 yaşında olmasına rağmen Klopp kendini "aptal" olarak nitelendirerek, bu açıklamanın "ağzından o kadar kolay çıktığını, tamamen alakasız olduğunu" vurguladı.

Alman "Magenta TV" kanalının aktardığına göre, Klopp'un açıklaması stüdyoda anında tepki uyandırdı. Bayern Münih efsanesi ve analizci arkadaşı Thomas Müller alaycı bir şekilde şöyle yorumladı: "Klopp, haziran ayındayız... Sen ise zaten Eylül'desin!" diyerek Klopp'un olayların önünü kestiğine işaret etti. Nagelsmann ise basın toplantısında "Bir fikrim var ama bunu açıklamayacağım" diye yanıt verdi. Ardından Curacao'ya karşı 7-1'lik ezici galibiyet, ortalığı yatıştırdı.

Özür

Klopp, "Magenta" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu yıl en çok nefret ettiğim kelimeyi buldum: (şimdiye kadar)... Bu yüzden neredeyse kendime tokat atacaktım, o kadar kolay ağzımdan çıktı ki, konuyla hiç alakası yok."

"Yarından sonra 59 yaşına gireceğimi fark ettim ve hala bir aptalım" diye ekleyen Klopp, maçtan sonra Nagelsmann'dan doğrudan özür diledi ve "Ne yaparsan yap, seni tamamen destekliyoruz" dedi.

Bu skandal, Klopp'un antrenörlükten emekli olduktan sonra spor yorumcusu olarak çalışmaya başlamasından sonra ortaya çıktı. Uzun süredir onun Alman milli takımının muhtemel halefi olduğu yönünde söylentiler dolaşıyordu, bu da yaptığı açıklamanın gelecekte Mannschaft'ı yönetme arzusuna dair bir ipucu olarak yorumlanmasına neden oldu. Her ne kadar Nagelsmann şu anda 2026 Dünya Kupası'nda Alman futbolunun dünya sahnesindeki hakimiyetini geri kazanma hedefiyle takımı yönetiyor olsa da.