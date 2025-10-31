Kızından, David Beckham'ın kalbini paramparça eden istek

İngiltere ve Manchester United efsanesi David Beckham, kariyerinde birçok hayal kırıklığı yaşamış olsa da hiçbir şey onu kızı Harper’ın söylediği birkaç kelime kadar etkilemedi. 14 yaşındaki kızının “Baba, beni okuldan biraz uzakta bırakabilir misin?” isteği Beckham’ın yüreğini burktu.

Victoria Beckham, bu olayı ilk kez 2022 yılında Armchair Expert podcast programında anlatmıştı. O dönem 11 yaşında olan Harper, artık babasının arabasından okulun önünde inmekten utanmaya başlamıştı. Victoria, “David geçen gün Harper’ı okula bırakırken o konuşmayı yapıyordu. Harper ‘Baba, beni okuldan biraz uzakta bırakabilir misin?’ dediğinde David’in kalbi kırıldı” ifadelerini kullandı.

Beckham, bu duruma inanmakta zorlandı. Victoria, eşinin o anki tepkisini “David, ‘Gerçekten mi, bu oluyor mu?’ dedi. Sonra da şakayla karışık, ‘David Beckham’ın baban olması hoş değilse, diğer çocukların ne şansı var ki?’ diye ekledi” sözleriyle aktardı.

Beckham ailesinde büyüme sancısı

Beckham çifti dört çocuk sahibi: 26 yaşındaki Brooklyn, 23 yaşındaki Romeo, 20 yaşındaki Cruz ve 14 yaşındaki Harper. Ancak David Beckham, her zaman en küçük kızı Harper’a özel bir yakınlık duyduğunu gizlemiyor. Eski futbolcu, kız babası olmanın kendisini değiştirdiğini söyleyerek, “O küçük kız üzerinde hiçbir gücüm yok. Sanırım ona sadece bir kez ‘hayır’ dedim ve alt dudağı titreyince bir daha asla demedim” ifadelerini kullanmıştı.

Victoria ise eşinin Harper’a olan sevgisini “O harika bir kız. Victoria’nın prensesi ama aynı zamanda babasına da çok düşkün. Bu da David’in onu daha çok sevmesine neden oluyor” sözleriyle tanımlamıştı.

Dünyaca ünlü eski futbolcu, Real Madrid, LA Galaxy ve Manchester United formalarıyla sahada büyük başarılar elde etti, ancak baba olarak yaşadığı bu küçük anın bile kariyerindeki birçok zaferden daha derin bir anlam taşıdığını gizlemiyor.

David Beckham’ın bu samimi hikayesi, tüm babaların yaşadığı “çocuklarının büyümesiyle gelen mesafe” duygusunu bir kez daha gözler önüne serdi.