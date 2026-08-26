“Bu konuda onunla aynı fikirde değilim. Bunun ‘Friendly Takeover’ ile ne ilgisi var, bilmiyorum” diyen Borussia Dortmund Başkanı ve DFB Başkan Yardımcısı Watzke, RTL ve Sky’a verdiği röportajda Hoeneß’in kısa süre önce yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Bayern patronu, yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp’un danışmanı Marc Kosicke’yi beraberinde getirmesini ve ona DFB takımında önemli bir rol vermesini eleştirmişti. “Bütün bu hikâye bana bir ‘friendly takeover’ gibi geliyor. Klopp ve ekibi DFB’yi devraldı, ben de bunu yanlış buluyorum” diyerek yine RTL ve Sky’da tepki gösterdi.

Watzke ise buna, “Son iki milli takım teknik direktörü de Bayern Münih’ten geldi; bunlar Julian Nagelsmann ve Hansi Flick’ti. O zaman da kimse çıkıp bunun FC Bayern’in Friendly Takeover’ı olduğunu söylemedi” sözleriyle karşılık verdi. “Bu bana biraz fazla geliyor. Ayrıca Jürgen Klopp gibi bir itibara sahip bir teknik direktöre belli bir hareket alanı tanınması da son derece normal. Bunu en iyi Uli bilir” diyerek, hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası’nın ardından görevinden ayrılan Julian Nagelsmann’ın yerine göreve gelen Klopp’un, danışmanı Kosicke’nin mutlaka yanında olmasını istemesi yönündeki talebinin kabul edilmesini savundu. Kosicke’nin resmi görev unvanı ise “Strateji, Gelişim ve İnovasyondan Sorumlu Yardımcı Antrenör”.

DFB eleştirisinin ardından: Uli Hoeneß ile Marc Kosicke’nin telefonda görüştüğü iddia edildi

Hoeneß’in röportajı hemen sonrasında DFB cephesinden de bir tepki doğurmuştu; Sky’ın haberine göre 74 yaşındaki isim, bu süreçte Kosicke ile arasını düzeltti. İkili birbirini uzun süredir tanıyor; zira pazarlama uzmanı Kosicke, 2008’de Bayern’in “Mia-san-Mia” sloganının oluşturulmasına da katkı vermişti. Sky’a göre Hoeneß ile Kosicke arasında uzlaşmacı bir telefon görüşmesi yapıldı ve bu görüşme iyi ve yapıcı geçti.

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2030 Dünya Kupası sonrasına kadar DFB ile sözleşmesi bulunan Klopp ise bu arada resmen 15 Ağustos’ta başladığı yeni görevine oldukça yoğun bir giriş yaptı. Sky’ın aktardığına göre, özellikle ülkenin en önemli kulüp teknik direktörleriyle iletişim kurmak istedi; bu kapsamda Niko Kovac (Borussia Dortmund), Vincent Kompany (FC Bayern) ve Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) ile şimdiden çok kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

DFB takımı: Jürgen Klopp’un girişimi Vincent Kompany ve diğer isimlerde çok olumlu karşılandı

Klopp, bu görüşmelerde onlara kendi rollerinin tüm futbol ülkesi için ne kadar önemli olduğunu ve gelecekte onlarla iyi bir iletişim sürdürmeye ne kadar önem vermek istediğini anlattı. Yeni milli takım teknik direktörünün, Kovac, Kompany ve diğer isimlerden, hangi oyuncularının DFB takımına çağrılmayı güçlü şekilde hak ettiğine ve hangi genç yeteneklerin en büyük potansiyele sahip olduğuna dair işaretler de istediği belirtildi. Habere göre Klopp ile yapılan görüşmeler kulüp teknik direktörleri tarafından çok olumlu karşılandı.

Ayrıca Klopp, Sky’a göre neredeyse tüm Alman alt yaş milli takım antrenörleriyle de temasa geçti ve onları da sürece dahil etti; büyük sorumluluklarını ve görevlerinin önemini vurgulayarak ortaklık duygusunu güçlendirdi. Watzke de kamuoyu önünde şimdiden bir Klopp etkisi gördüğünü söyleyerek, “Erken dönmek zorunda kaldıktan sonra hepimizin hissettiği o derin depresyon, Almanya’da neredeyse bir coşkuya dönüştü. İnsanlar yeniden seviniyor. Milli takım hakkında tekrar olumlu şekilde konuşuluyor” dedi.

59 yaşındaki teknik adam ilk kadrosunu 17 Eylül’de açıklayacak, yedi gün sonra ise Klopp Hollanda’daki Nations League maçında yeni Bondscoach Xavi’nin etrafında milli takım teknik direktörü olarak ilk maçına çıkacak. Klopp’un iç sahadaki ilk karşılaşması ise 27 Eylül’de Augsburg’da Yunanistan’a karşı oynanacak.