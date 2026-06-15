Kimmich, Paris Saint-Germain'e transferinin başarısız olmasının perde arkasını anlatıyor

Bayern Münih'in yıldızı Joshua Kimmich, Paris Saint-Germain'e transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı.

Joshua Kimmich, ZDF kanalında yakın zamanda yayınlanan bir belgeselde, 2024 yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'in kendisine ilgi gösterdiğini doğruladı.

Oyuncu, "Sportif direktör (Luis Campos) ve teknik direktör (Luis Enrique) ile konuştum. İkisinin de mükemmel bir iş çıkardığını ve beni çok istedikleri izlenimini verdiğini söylemeliyim, bu yüzden bu konuyu düşünmeye başlamak doğal bir şeydi" dedi.

Joshua sözlerine şöyle devam etti: "Bu beni derinlemesine düşünmeye itti. Daha deneyimli bir oyuncu olarak takımda önemli bir rol üstlenmem gerekiyordu. Bu durum insanı kaçınılmaz olarak etkiliyor. Paris bana bir teklifte bulundu. Mali açıdan teklif muhteşemdi. Gerçekten. Çok muhteşemdi, bunu söylemeliyim."

Joshua şöyle devam etti: "Aslında, Paris Saint-Germain ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında, ben Bayern Münih'te kalmaya çoktan karar vermiştim. Benim için bu, doğru kararı verdiğimin bir teyidi oldu. Çünkü kulüp değiştirme motivasyonumun en önemli nedenlerinden biri, Paris Saint-Germain ile tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı. Ancak o zaman bu büyük motivasyonum kayboldu."

Ve şöyle devam etti: "Paris Saint-Germain'in ikinci şampiyonluğunu kazandığı sırada, beni özellikle şaşırtan şey yarı finalde karşı karşıya gelmemizdi. Kazanmayı çok istiyordum, ama ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Yine de, şu anda bulunduğum yerde olduğumu biliyorum. Geçmişe baktığımda, kararımdan tamamen memnunum... Bu harika bir duygu."