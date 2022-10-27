Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı Güney Koreli stoper, takımıyla göz kamaştırıyor.

Serie A'da oynadığı 11 maç sonunda 29 puanla zirvede yer alan Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde de beş maçta beş galibiyet alarak zirveye yerleşirken, sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae de performansıyla göz kamaştırıyor.

Son olarak Rangers'ı 5-0 mağlup eden Luciano Spalletti'nin takımı yüksek topa sahip olma oranıyla dikkat çekerken, Min-Jae de övgüleri hak etti.

Kusursuz oynadı

90 dakikayı yüzde 65'lik topa sahip olma oranı ve 728 isabetli pasla tamamlayan Napoli'de 90 dakika sahada kalan Kim Min-Jae maç boyunca denediği 96 pas girişiminin 95'inde isabet sağladı. Neredeyse kusursuz bir performansı sergileyen Kim Min-Jae, maç boyunca girdiği dört kafa topu mücadelesinin üçünü kazandı ve dört Rangers atağını uzaklaştırdı.

Napoli'nin hem Serie A'da hem de ligde zirvede yer almasında büyük rol oynayan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon takımıyla toplamda 15 maça çıkarken, bu karşılaşmaların tamamında ilk 11'de yer aldı. 15 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Kim Min-Jae, Napoli'nin şampiyonluk yürüyüşündeki en önemli isimlerden biri olmayı şimdilik başardı.