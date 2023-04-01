Khvicha Kvaratskhelia'nın kaç golü var? Khvicha Kvaratskhelia'nın kariyer istatistikleri

Napoli yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, dünya futboluna adını altın harflerle yazdırmakta kararlı. Peki Gürcü yıldızın kaç golü, kaç asisti var?

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun futbol kariyerlerinin sonlarında olması elbette üzücü. Ancak bu, güzel oyunda yeni yıldızların çıkmayacağı anlamına gelmiyor.

O yıldızlardan biri de Napoli'nin sol kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia. Gürcü oyuncu, özellikle 2022-23 sezonundaki çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Şimdiden birçok elit seviyedeki kulübün transfer listesine girmeyi başaran Kvaratskhelia, oldukça üretken bir kanat oyuncusu.

Peki Kvaratskhelia'nın hangi takımda kaç golün var? GOAL Türkiye, göz atıyor.

Khvicha Kvaratskhelia'nın Dinamo-tbilisi ile kaç golü var?

Napoli yıldızı, profesyonel futbola Gürcü ekibi Dinamo-tbilisi ile başladı. Bu takımla sadece beş maça çıkan yıldız oyuncu, bir gol bir asistle oynadı.

Sezon Maç Gol 2016-2017 5 1

Khvicha Kvaratskhelia'nın Rustavi ile kaç golü var?

Yıldız futbolcu, 2018'de bir başka Gürcü takımı olan Rustavi'ye transfer oldu ve burada çıktığı 18 maçta üç gol atıp üç de asist yaptı.

Sezon Maç Gol 2017-2018 18 3

Khvicha Kvaratskhelia'nın Lokomotiv Moskova ile kaç golü var?

Rustavi'den Rusya Premier Ligi ekibi Lokomotiv Moskova'ya kiralanan Gürcü yıldız, başkent ekibiyle 10 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

Sezon Maç Gol 2018-2019 10 1

Khvicha Kvaratskhelia 'nın Rubin Kazan ile kaç golü var?

2019 yılında Rustavi takımından Rubin Kazan'a transfer olan Kvaratskhelia, Rubin Kazan formasıyla 73 maça çıktı.

Gürcü yıldız, söz konusu 73 karşılaşmada dokuz gol atıp 18 asist yaptı.

Sezon Maç Gol 2019-20 28 3 2020-21 23 4 2021-22 22 2

Khvicha Kvaratskhelia'nın Dinamo Batumi ile kaç golü var?

Gürcü yıldız, Rubin Kazan'dan sonra Dinamo Batumi formasını giydi. Dinamo Batumi ile 11 maça çıkan Kvaratskhelia, sekiz gol atıp iki assit yaptı.

Sezon Maç Gol 2021-22 11 8

Khvicha Kvaratskhelia'nın Napoli ile kaç golü var?

Yıldız futbolcu, asıl ününü Napoli'de sergilediği performans ile kazandı. 2022'nin yaz transfer döneminde İtalya Serie A'ya gelen Kvaratskhelia, kısa sürede Avrupa futboluna damga vurdu.

Gürcü kanat oyuncusu, Napoli formasıyla 30 maçta 14 gol atıp 16 asist yaptı.

Sezon Maç Gol 2022-23 30 14

Khvicha Kvaratskhelia'nın toplam kariyer istatistikleri şu şekilde: