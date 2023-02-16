Napoli'nin yıldızı Kvaratskhelia'nın menajeri Mamuka Jugheli, kanat oyuncusunun Napoli'den henüz yeni bir kontrat teklifi almadığını söyledi.

NE OLDU? Napoli ve Kvaratskhelia, kanat oyuncusunun bu yılki mükemmel formuna rağmen henüz yeni bir sözleşme için görüşmelere başlamadı. 21 yaşındaki futbolcuyu Real Madrid'in de istediği konuşuluyor. Gürcü yıldızın menajeri Jugheli yine de oyuncusunun, yakın zamanda Napoli'den ayrılma planı olmadığını vurguladı.

NE SÖYLENDİ? CalicoNapoli'ye konuşan Jugheli, şunları söyledi: "Diğer kulüplerden çok fazla ilgi var. Ancak Kvara, Şampiyonlar Ligi'nde sadece Napoli'nin maçlarını kazanmayı düşünüyor.

"Bu takım için oynamayı çok seviyor. Bana İtalya'da, kendisini sadece Napoli'de iyi hissettiğini söyledi. Asla başka bir İtalyan takımında oynamayacak. Napoli'de kendisini evindeymiş gibi hissediyor."

DAHA BÜYÜK RESİM: Kvaratskhelia, bu yıl Serie A'da 18 golle Avrupa'nın çıkış yapan yıldızlarından biri oldu. Başarısı kaçınılmaz olarak bazı transfer söylentilerine yol açtı.

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KVARATSKHELIA'YI NE BEKLİYOR? Kanat oyuncusu şimdilik Napoli'de kalacak gibi görünse de, uzun vadeli bir anlaşma imzalayana kadar her zaman bir belirsizlik olacak.