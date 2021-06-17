Kevin De Bruyne'nin dönüşü muhteşem oldu

Danimarka karşısında oyuna ikinci yarıda dahil olan Kevin De Bruyne, Belçika adına maçın kaderini değiştirdi.

Euro 2020 B Grubu’nda Belçika, 1-0 geriye düştüğü maçta Danimarka’yı 2-1 mağlup ederken, De Bruyne bir gol ve bir asistle maça damga vurdu.

Belçika, Rusya karşısında sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Kevin De Bruyne’yi pek de aramamıştı. Fakat bu kez işin rengi farklıydı. 2. dakikada Poulsen’in golüyle öne geçen Danimarka soyunma odasına üstün girdi.

Teknik direktör Roberto Martinez, ikinci yarıya en önemli silahını sahaya sürerek başladı. Dries Mertens’in yerine oyuna dahil olan De Bruyne, etkisini göstermekte gecikmedi.

Manchester City’nin yıldızı, 55. dakikada Thorgan Hazard’a yaptığı asistle Belçika’nın skorda dengeyi bulmasını sağladı. De Bruyne bununla da yetinmedi ve 70’te ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

Mesafe tanımıyor

29 yaşındaki maestro, Belçika milli takımı formasıyla kaydettiği son 14 golün 10’unu ceza sahası dışından attı.

De Bruyne ayrıca, 8 gol pasıyla 2014 Dünya Kupası’ndan bu yana büyük turnuvalarda en fazla asist yapan Avrupalı oyuncu unvanını taşıyor.

8 - 2014 Dünya Kupası’ndan bu yana büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) en fazla asist yapan Avrupalı oyuncu Kevin De Bruyne. Büyücü. #EURO2020 pic.twitter.com/uj89GBDF91 — OptaCan (@OptaCan) June 17, 2021

Golün asisti Hazard'dan

Geniş kadrosunu en iyi şekilde değerlendiren Belçika'da, yedek kulübesinden oyuna dahil olan bir diğer yıldız Eden Hazard'dı. 59. dakikada Carrasco'yla yer değiştiren Real Madridli oyuncu, De Bruyne'nin golünde asisti yapan isimdi.

Avrupa Şampiyonaları'nda oyuna sonradan girip asist yapan son ikili, bunu 2008'de Hollanda formasıyla Fransa'ya karşı başaran Robin van Persie ve Arjen Robben'di.

Son dört turnuvayı boş geçmedi

De Bruyne'yi diğer oyunculardan ayıran bir diğer özellik de sergilediği istikrar. Belçikalı son dört büyük turnuvanın hepsinde asist yapan tek Avrupalı oyuncu (2014 ve 2018 Dünya Kupası, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası).

Manchester City’nin Chelsea ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde Rüdiger’le çarpışan De Bruyne’nin göz çukurunda ve burnunda kırıklar meydana gelmişti.

Sakatlığının ardından bir operasyon geçiren De Bruyne, Roberto Martinez tarafından Euro 2020’nin ilk maçında riske edilmemişti.

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