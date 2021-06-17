Belçika ile Danimarka, Eriksen için tek yumruk

Euro 2020’de Belçika ile Danimarka arasında oynanan maçta oyun Christian Eriksen için bir süreliğine durdu.

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından hastanede tedavisi süren Christian Eriksen, Euro 2020’deki Belçika-Danimarka maçında da unutulmadı.

Danimarka’nın B Grubu’nda Finlandiya ile oynadığı maçta kalbi duran Eriksen, sahada yapılan müdahaleyle hayata döndürülmüştü.

Eriksen, Danimarka’nın Finlandiya ve Belçika maçlarına ev sahipliği yapan Parken Stadyumu’na çok yakın mesafedeki bir hastanede kalıyor.

Christian Eriksen için omuz omuza

Belçika Milli Takımı, maçtan önce yapılan açıklamada Eriksen için saygı duruşunda bulunacaklarını belirtmişti. Bu jestin dakikası için, Eriksen’in forma numarası olan 10 seçildi. Maçın 10. dakikasında topu dışarı atıldı, oyuncular ve tribünler Eriksen’i alkışladı.

❤️ Denmark and Belgium unite to show their support for Christian Eriksen.#EURO2020 pic.twitter.com/jaaTpCNA3n — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021

Ayrıca tribünlerde açılan pankartla Eriksen’e destek mesajı verildi.

Ne söylendi?

Belçika teknik direktörü Roberto Martinez, maç öncesindeki basın toplantısında Eriksen’e mesaj gönderme planlarından bahsetmişti.

“Takım olarak Eriksen’e iyi dileklerimizi göndermek istiyoruz. Mesajımız şu; Christian Eriksen sahada yokken futbol eskisi gibi değil.”

“Christian’ın tamamıyla sağlığına kavuştuğunu görmek ve onu yeniden Danimarka ve Inter formalarıyla izlemek istiyoruz.”

“Sahadaki herkes maçın öneminin farkında, saygılarımızı sunduktan sonra hızla maça konsantre olacağız.”

Son durum ne?

Eriksen’in geçirdiği kalp krizine neyin sebep olduğunu ortaya çıkarmak için bir dizi test yapıldı. Doktorlar, tecrübeli oyuncunun kalbine ritim düzenleyici bir cihaz yerleştirme kararı aldı.

Danimarka takımının doktoru Morten Boesen, hastaenin kalp konusundaki uzmanlarıyla görüştükten sonra konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

“Christian farklı testlerden geçirildi ve kalbine bir ritim düzenleyici yerleştirilmesine karar verildi. Kalp krizinden sonra yaşanan ritm dalgalanmalarının önüne geçmek için bu cihaza ihtiyaç var.”

“Christian bu çözüme onay verdi. Farklı ülkelerden çok sayıda uzman bu plan üzerinde fikir birliğine vardı.”

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