Mauricio Pochettino, kendisinin ve Kylian Mbappe'nin önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de olma ihtimalinin "yüzde 100" olduğunu iddia etti.

Mbappe'nin, PSG'deki mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek ve kulüp, henüz forvet oyuncusu ile sözleşme uzatma konusunda bir anlaşmaya varamadı.

Real Madrid'in ise Mbappe'yi bonservissiz bir şekilde transfer etmek için zorladığı biliniyor.

Ancak Pochettino, yıldız oyuncusunun Parc des Princes'te kalacağı konusunda ısrar ediyor.

Pochettino, Mbappe için ne dedi?

Arjantinli teknik direktör ayrıca, PSG'nin, Ligue 1 şampiyonluğunun Şampiyonlar Ligi’nden erken bir şekilde elendikleri için taraftarları çok fazla heyecanlandırmadığını belirtti.

Hayal kırıklığı yaratan 2021-22 sezonunun ardından Arjantinli hocanın PSG’den ayrılacağına yönelik bazı spekülasyonlar vardı, ancak Pochettino yaptığı açıklamalarla bunu reddetti.

Pochettino, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, PSG'nin onu başantrenör olarak tutup tutmayacağı ve Mbappe'nin gelecek sezon takımda kalma ihtimali sorulduğunda, "Ben ve Mbappe, yüzde yüz PSG'de kalacağız” şeklinde cevap verdi.

50 yaşındaki menajer, Mbappe'nin takımda kalmaya karar vereceğinden neden bu kadar emin olduğunu da şöyle açıkladı:

“Kesinlikle şu anda böyle hissediyorum, bugünkü algım bu. Şimdi söyleyebileceğim şey bu kadar.

"Elbette bu futbol ve ne olabileceğini asla bilemezsiniz. Ama bugün ne düşündüğüm sorulduğunda, cevabım budur.”

Real Madrid, Mbappe'yi transfer edebilecek mi?

Mbappe, geçen yıl Madrid'e transfer olmak için bastırdı ve yıldız oyuncunun, PSG’nin birden fazla teklifini reddetmesinin ardından sözleşmesinin sona ermesiyle İspanyol devine katılmayı sözlü olarak kabul ettiği bildirildi.

GOAL, Mbappe’nin Madrid'in bir numaralı transfer hedefi olmaya devam ettiğini bildirdi, ancak PSG geçen hafta onunla yeni bir sözleşme imzalamak için görüşmeleri hızlandırdı.

Mbappe, Katar'da PSG yetkilileriyle bir araya geldi ve annesi de kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi ile birlikte görüşmelerde bulundu.

23 yaşındaki oyuncu, nisan ayı başında Lorient'i 5-1 yendikleri maçtan sonra yeni bir sözleşme imzalamaya meyilli olabileceğini açıkça belirtti.

Mbappe, gazetecilere verdiği demeçte PSG’de kalmaya yeşil ışık yaktı: "PSG'de kalmak mümkün mü? Evet, elbette.”

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