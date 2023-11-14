İngiliz basını, son dönemde eleştirilerin odağında olan Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir iddiada bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu son dönemde eleştirilen isimlerin başında gelse de potansiyeli hâlâ oldukça yüksek.

Geçtiğimiz sezonki Süper Lig şampiyonluğunda önemli katkısı olan 25 yaşındaki futbolcu için ortaya yeni bir iddia atıldı.

İddialar neler?

SkySports'tan Ben Heckner'ın haberine göre Aktürkoğlu, yaz aylarında Galatasaray'dan ayrılma fikrine sıcak bakıyor.

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Raporlar; Almanya, İngiltere ve İspanya'dan bazı kulüplerin millî futbolcuya hayran kaldığı yönünde. Söz konusu kulüplerin yazın Galatasaray'ın kapısını çalabileceği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan haberde, Aktürkoğlu'nun 15-20 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılabileceği aktarılıyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun 2023-24 sezonu performansı

Son dönemde zaman zaman tepkilere maruz kalan kanat oyuncusu, bu sezon şu ana kadar Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda toplamda 22 maça çıktı.

Aktürkoğlu, söz konusu 22 karşılaşmada beş gol atıp yedi asist yaptı.