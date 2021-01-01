Riyad Mahrez: Kendilerini kaybettiler ve bizi tekmelemeye başladılar"

PSG'yi iki golle yıkan Riyad Mahrez, rakip oyuncuların kontrolü kaybettiklerini söyledi.

Manchester City'nin Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez, salı gecesi Paris Saint-Germain oyuncularının takındığı tavırdan rahatsız oldu. Fransızları iki gol ile yıkan tecrübeli sağ kanat, PSG'li futbolcuların sinirlerini yitirip kendilerini tekmelemeye başladığını söyledi.

Dakikalar geçtikçe City'nin kuvvetli oyunu karşısında çaresiz kalan PSG, sonunda Di Maria'nın Fernandinho'ya sert hareketi ile gördüğü kırmızı kart sonrasında 10 kişi kaldı.

Ne söylendi?

Riyad Mahrez, karşılaşma sonrası BT Sport'a verdiği demeçte şu sözleri söyledi:

"Çok iyi bir oyundu. Yine iyi başlamadık, ilk yarı iyi olmadı ama golü yakaladık ve daha rahattık.

"İkinci yarıda iyi oynadık ve daha fazla gol atabilirdik. Kendilerini kaybettiler ve bizi tekmelemeye başladılar. Maç, PSG kırmızı kart gördükten sonra daha rahat geçti."

Cezayirli yıldız, ilk gol öncesinde kaleci Ederson'un Zinchenko'ya gönderdiği uzun pas hakkında da şunları söyledi:

"Elbette Ederson'ın uzun pası planlandı. Topu diğer kaleye gönderebileceğini biliyoruz ve her zaman çalışıyoruz. Bugün de işe yaradı."

City, kupa sayısını üçe tamamlamak istiyor

PSG'ye karşı toplamda 4-1'lik galibiyetle tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Maviler, sezon sonunda müzesinde üç kupa görmeyi amaçlıyor.

Carabao Cup'ta finalde Tottenham'ı 1-0 yendiler ve çoktan zafere ulaştılar. Cumartesi günü Chelsea'yi yenmeleri halinde Premier Lig şampiyonluğunu da garantileyecekler. Şampiyonlar Ligi'nde de 29 Mayıs'taki final için rakiplerini bekliyorlar.

Son dönemin formda ismi Riyad Mahrez, sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Herkes savunmada sağlam olmalı. Biz bu sayede finale yükseldik.

"Çok fazla pozisyon vermedik ve bence bu yüzden finaldeyiz. Bu iyi. Cumartesi günü bir maçımız daha var. Lig şampiyonu olmak için kazanmalıyız ve ardından Şampiyonlar Ligi finaline konsantre olacağız."

Riyad Mahrez bu sezon kaç gol attı?

Cezayirli oyuncu, bu sezon Manchester City formasıyla toplamda 45 maça çıktı. Mahrez, söz konusu 45 mücadelede rakip filelere 14 gol bırakmayı başardı, yedi de asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcu, 14 golün dokuzunu Premier Lig'de attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere dört gol kaydeden Mahrez, Lig Kupası'nda ise bir gol attı.