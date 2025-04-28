Kenan Yıldız yaptığı büyük hatanın ardından havlunun altına saklandı!

Kenan Yıldız, Juventus'un Monza'yı ağırladığı maçta kırmızı kart gördükten sonra havlunun altına gizlendi.

Juventus teknik direktörü Igor Tudor, Kenan Yıldız'ın Monza karşısında gördüğü direkt kırmızı kart sonrası "gözükmek istemediğini" ve havlunun altına saklandığını açıkladı.

Türk yıldız, Juventus'un Pazar günü evinde Monza ile oynadığı Serie A maçının ilk yarısının son dakikalarında soğukkanlılığını kaybetti. Bianconeri, maçta iki farkla öndeyken, 19 yaşındaki Kenan Yıldız, Monza'nın orta saha oyuncusu Alessandro Bianco'ya dirseğiyle müdahalede bulundu.

Juventus teknik direktörü Tudor, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, Yıldız'ın doğrudan rakip Bologna'ya karşı oynanacak önemli maçı kaçıracak olmasından dolayı üzgün olduğunu söyledi ve basın toplantısında olay hakkında daha fazla detay verdi.

Tudor ne söyledi?

Tudor, "O havlunun altındaydı, görünmek istemedi," dedi.

"Kenan çok iyi bir çocuk ve futbola gerçekten tutkuyla bağlı. O saf bir oyuncu ve yaptığı şeyin farkına vardı. Videoyu izledim, rakibi onu çekiyordu, o da kurtulmak istedi ve böyle bir hareket yaptı. Kötü niyetli değildi ama cezasını çekti.

"Onun iyi niyetini vurgulamak istiyorum, bu çok önemli. Daha önce böyle bir şey yapmadı. Bu olay ona bir ders olacak."

Kenan Yıldız, Pazar günü oynanacak Bologna maçında kesin olarak forma giyemeyecek. Ancak disiplin kurlu, şiddetli hareket nedeniyle genç futbolcuya iki maçtan fazla bir ceza da verebilir.