Kenan Yıldız Juventus'un en çok kazanan ikinci oyuncusu olacak: Yıldız oyuncunun yeni yıllık ücreti belli oldu

Juventus, kadrosunun en önemli parçalarından biri haline gelen Kenan Yıldız’ın geleceğini güvence altına almaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, genç yıldızla uzun vadeli yeni bir sözleşme için anlaşma aşamasına geldi.

Ocak transfer döneminin sona ermesinin ardından Juventus, taraftarların sezonun en önemli hamlesi olarak gördüğü sözleşme yenileme sürecini tamamlamaya hazırlanıyor. Corriere dello Sport’un aktardığına göre görüşmeler son günlerde önemli ilerleme kaydetti ve artık yalnızca son detayların netleşmesi bekleniyor.

Planlanan yeni sözleşmenin Haziran 2031’e kadar geçerli olması öngörülüyor. Bu anlaşmayla birlikte Kenan Yıldız’ın mevcut kontratı iki yıl daha uzatılmış olacak. Sözleşmenin, genç oyuncunun takım içindeki yeni statüsünü yansıtacak şekilde önemli bir maaş artışı da içermesi bekleniyor.

Yıllık 6 milyon euro kazanacak

Habere göre Kenan Yıldız’ın yıllık maaşı net 6 milyon euro seviyesine yükselecek. Bu rakam, Türk yıldızı Juventus kadrosunda en çok kazanan ikinci isimlerden biri konumuna getirecek. Yıldız, bu ücretle Jonathan David ile aynı seviyeye çıkarken, listenin zirvesinde Dusan Vlahovic yer alacak.

Juventus yönetimi, 2026 yılına girilirken Kenan Yıldız’ın geleceğini garanti altına almayı kulübün en büyük önceliklerinden biri olarak belirledi. Kulüp sahiplerinin, sportif projeyi genç yıldız etrafında şekillendirme yönünde net talimat verdiği ifade ediliyor.

Kenan Yıldız’ın performansı Avrupa’nın dev kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Arsenal, Chelsea, Bayern Munich ve Real Madrid’in genç yıldızı yakından takip ettiği biliniyor.

Son anda yaşanabilecek bir pürüz olmadığı sürece Juventus’un, Kenan Yıldız ile yeni sözleşmeyi kısa süre içinde resmiyete dökmesi bekleniyor.