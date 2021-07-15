Kenan Karaman: Beşiktaş'ın yeni Cyle Larin'i mi?

Geçtiğimiz sezon forvet rotasyonunda özelliklere sonlara doğru büyük bir sorun yaşayan Beşiktaş, bu sezon hücuma ilk katkısını Kenan Karaman ile yaptı

Beşiktaş, bir süre önce anlaşmaya vardığı Fortuna Düsseldorf’un forvet oyuncusu Kenan Karaman ile sözleşme imzalarken milli oyuncu, gün içinde yapılan ikinci idmana katıldı.

Yeni sezon planlaması çerçevesinde Salih Uçan ve Mehmet Topal’ın ardından üçüncü transferini gerçekleştiren Beşiktaş, 27 yaşındaki forvet oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutluluğunu ve heyecanını saklamadı: “Arma için elimden gelenin fazlasını yapacağıma emin olabilirsiniz.”

Sezonun bitmesiyle birlikte kulübüyle olan sözleşmesi sona eren milli oyuncunun transferini siyah beyazlı kulüp de sosyal medya hesabından paylaştığı, oldukça ilgi çeken bir video ile duyurdu.

Daha önce Hoffenheim ve Hannover formaları da giyen Karaman, 2018’de transfer olduğu Fortuna Düsseldorf’ta sahaya çıktığı 72 maçta 16 gol kaydetmişti.

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Kenan Karaman, geçtiğimiz sezon sonunu oldukça dar bir hücum rotasyonuyla getiren Beşiktaş’ta yabancı oyuncu sınırı da düşünüldüğünde önemli bir yerli golcü seçeneği yaratmış durumda.

Gücü, kanatlarda da oynayabilme özelliği, iki ayağını da kullanabiliyor oluşu ve hava hakimiyetiyle özellikle Cyle Larin’in rolü için en ideal seçeneklerden biriydi.

Sergen Yalçın’ın geldiği günden bu yana oldukça tartışılan Larin’den bile 20 gollük bir sezon performansı alabildiği bir oyun sisteminde ve doğru rol tanımında Kenan Beşiktaş’ta etkili olacaktır.

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