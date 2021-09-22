Süper Lig’in altıncı haftasında Galatasaray’ı konuk eden Kayserispor, Terim’in öğrencileri karşısında bir ilke imza attı.

Süper Lig’in altıncı haftasında Yukatel Kayserispor, Galatasaray’ı ağırladı. Fatih Terim’in öğrencileri geçtiğimiz hafta Alanyaspor’a 1-0 mağlup olmuştu.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Mame Thiam’la öne geçen Kayserispor, 45. dakikada ise Emrah Başsan’ın şık golüyle ilk devreyi 2-0 önde kapattı.

Ardından 53. dakikada Thiam tekrar sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti. Bu sonuçla birlikte Kayserispor, Galatasaray karşısında ilkleri gerçekleştirdi.

İlk galibiyet

Opta verilerine göre Kayserispor, 3-0’lık galibiyetle birlikte Galatasaray’ı Süper Lig tarihinde ilk kez iç sahada devirdi.

Yine Opta’nın sağladığı veriye göre Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray’a bir maçta üç gol atmayı başardı.

1 - @KayserisporFK, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray'ı iç sahada mağlup etti. Siftah. pic.twitter.com/UDi7i45SL5 — OptaCan (@OptaCan) September 22, 2021

Süper Lig’in ikinci haftasında göreve gelen Hikmet Karaman, beş haftalık bu süreci 10 puanla kapattı.

Galatasaray’ı neler bekliyor?

Bu sonuçla birlikte Süper Lig’in ilk altı haftasını sekiz puanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’ed 26 Eylül tarihinde Göztepe’yi konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ikinci maçını ise Marsilya ile deplasmanda oynayacak.

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