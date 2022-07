Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, süreci anlattı: "Lyon ve Milan da beni istiyordu"

Bu sezon Messi ve Mbappe gibi yıldızlarla karşı karşıya gelen Alemdar, bunun harika bir his olduğunu düşünüyor.

Kayserispor'da geçirdiği başarılı dönemin ardından Fransız ekibi Rennes'e transfer olan milli kaleci Doğan Alemdar; kariyerini, hedeflerini ve daha fazlasını TFF'nin Tam Saha dergisine anlattı.

"Hangi kalecileri beğeniyor ve hangi özellikleriyle kendine örnek alıyorsun?" sorusuna doğan Almedar, Bayern Münih'in Alman yıldızını örnek gösterdi.

"Bayern Münih'ten Manuel Neuer'i örnek alıyorum. Ayrıca stilimi de biraz benzetiyorum. Ben de o seviyeye gelmek istiyorum. Çalışarak da olacağıma inanıyorum. Ben de onun gibi bir kariyere sahip olmak istiyorum. Uğurcan abi, Altay abi ve Ersin'i de örnek alıyorum. Hepsi birbirinden güzel insanlar ve hepsi birbirinden iyi kaleciler."

Kalecilerin değişen rolü

Modern futbolda kalecilerin ayaklarını da iyi kullanması gerektiğini söyleyen genç file bekçisi, geliştirmek istediği noktaları da söyledi.

Bence günümüz kaleciliği de futbol da her gün değişiyor ve her gün kendini geliştirmen gerekiyor. Üst seviyede futbol oynamak istiyorum. Bu yüzden gelişime açık olmalı, her gün yeni bir şeyler öğrenmeliyim. Kendimi daha üst seviyelere çekmeliyim. Belki reaksiyon konusunda kendimi daha çok geliştirmem lâzım. Belki ayaklarımı daha çok geliştirmeliyim.

Yurt dışında kaleciler libero gibi oynuyor. Artık stoperlerin arasına girip oyun kurmak gerekiyor. Eskiden aldığınızda topu uzun vuruyordunuz, şimdi ise öyle değil. Defans oyuncularıyla paslaşman gerekiyor. Benim de ayaklarımın çok iyi olması lâzım. Karşı karşıya toplarda da kendimi geliştirmeliyim.

Transfer süreci

Doğan Alemdar, Kayserispor'dan Rennes'e transfer sürecini de anlattı.

Aslında sezon bittikten sonra Millî Takım'a geldim ve güzel bir kamp dönemi geçirdim. Berna Başkan'la fikir alışverişinde bulunduk. Önceliğimiz Avrupa'ya yönelikti. Stade Rennais takımından bir teklif vardı. Ama Lyon ve Milan'ın da beni istediğiyle ilgili haberler de yayınlanıyordu. Stade Rennais aralarındaki en kararlı takımdı sanırım.

Menajer abilerimle oturup karar verdik. Tabiî ki burada başkanın tepkisi önemliydi. "Vermiyorum" da diyebilirdi. Ama başkanın ilk dediği şey şuydu: "Doğan sen benim oğlum gibisin. Ben senin Avrupa'da oynamanı istiyorum ve senin önünü açacağım. Seni daha iyi yerlerde görmek istiyorum." Bu düşünceyle benim Stade Rennais takımına transferim gerçekleşti. Burada en büyük pay sahibi Berna Başkanımızdı.

PSG maçı

Bu sezon Messi ve Mbappe gibi yıldızlarla karşı karşıya gelen Alemdar, bunun harika bir his olduğunu düşünüyor.

"Onlarla oynamak heyecan verici tabiî ki. İkinci maçta ben oynadım. Deplasmanda dünya yıldızlarına karşı oynuyorsunuz. Herkesin idol olarak gördüğü oyuncularla oynuyorsunuz. İnanılmaz bir duygu. Hepsi birbirinden yetenekli, kaliteli ve en üst seviyede oyuncular. Farklı bir duygu. İnşallah ileriki zamanlarda olursa çocuklarıma anlatacağım bir hâtıram oldu."

Fransa-Türkiye karşılaştırması

Milli kaleci, Ligue 1 ve Süper Lig arasındaki farkları da değerlendirdi.

"Fransa'da biraz daha taktiksel ve daha tempolu bir oyun oynanıyor. Türkiye'de bazen top taca çıktığında oyun durabiliyor ama Fransa'da top sürekli hareket hâlinde. Hiç durmuyor. Kaleciler de sürekli hızlı hareket ediyor. Zaman zaman oyunun yavaşladığı anlar oluyor ama topun durmadığı bir lig diyebilirim. Taktiksel ve tempo açısından yüksek bir lig olarak tarif edilebilir."

