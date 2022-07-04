Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan Lionel Messi korkusu yüzünden ayrılmak istiyor

Portekizli oyuncunun, Kırmızı Şeytanlara veda etme isteğinin ardında Arjantinli yıldız mı yatıyor?

Tony Cascarino, Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki gol rekorunu Lionel Messi'ye kaptırmaktan korktuğu için kulüp değiştirmek istediğini iddia etti.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılık talebinde bulundu ve menajeri Jorge Mendes, Portekizli için birçok kulüple temasa geçti.

Portekizli yıldızın bu kararının ardındaki neden merak edilirken eski futbolcu Tony Cascarino ortaya ilginç bir iddia attı.

Tony Cascarino ne söyledi?

talkSPORT'a konuşan Tony Cascarino, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılma talebi hakkında şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo her zaman olduğu gibi egolu bir oyuncu."

"Harika goller atıyor, övgüler alıyor, futbolun içindeki en büyük oyunculardan biri. Bunların hepsi kazandığınız sürece sorun değildir. Ancak kazanmadığınızda bir sorun meydana gelir."

"Şampiyonlar Ligi'nde 141 golü var ve Messi'nin de 125 golü var. Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor çünkü tüm zamanların en büyük Şampiyonlar Ligi golcüsü olmak istiyor. O böyle yaratıldı."

Ronaldo neden ayrılmak istiyor?

Kariyerinin son yıllarına yaklaşan Ronaldo, 2022/23 sezonunu Şampiyonlar Ligi'nin dışında geçirmek istemiyor.

Manchester United'ın geçen yıl Premier Lig'de ilk dördün dışında kalması, Ronaldo'yu kariyerinde beş kez kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupası için mücadele edebileceği bir takım aramaya itti.

37 yaşındaki oyuncu yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede, makul bir teklif geldiği takdirde ayrılmasına izin verilmesini istedi.

Kırmızı Şeytanların bu sezon ligde zirve mücadelesi veremeyeceğini düşünen Ronaldo, ilk dördün bile gerçekçi bir hedef olmadığına inanıyor.

Görkemli kariyerinin sonbaharında olan yıldız forvet Avrupa futbolunun bir numaralı sahnesinde oynamaya devam etmek istiyor.

Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nden bir sezon dahi uzak kalmaya tahammülü yok. Yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın yeniden yapılanma projesi Ronaldo'yu kalmaya ikna edemedi.

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