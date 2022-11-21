Katar maçında sakatlanan Ekvador'un yıldızı Enner Valencia, Hollanda maçında oynayabilecek mi?

Attığı iki golün ardından sakatlık yaşayan Enner Valencia, Katar mücadelesini tamamlayamadı.

2022 Dünya Kupası, Enner Valencia'nın büyük resitali ile başladı. Açılış karşılaşmasında ev sahibi Katar'a iki gol atarak maçın adamı seçilen forvet, sakatlığıyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin yıldızı, doktorların durumu değerlendireceğini söyledi.

Valencia, sakatlık yaşayıp yerini 77. dakikada Cifuentes'e bırakmıştı.

Ne söylendi?

Maçın ardından konuşan Ekvador'un golcüsü, sakatlık durumu ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Doktorlar durumumu değerlendirecektir. İkinci maçta oynamayı umuyorum."

Kuradan beri bu maçın hayalini kurdum. Açılış maçında oynamayı ve kazanmayı hayal ettim. Bugün, bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü gün oldu. Sakin olun ve Ekvador'a güvenin."

Gustavo Alfaro, Enner Valencia hakkında ne dedi?

Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin yıldızının performansını şu sözlerle değerlendirdi:

"Valencia zor zamanlardan geçti, Ekvador'da zaman zaman sorgulandı. Bu akşam attığı goller onun için çok şey ifade ediyor."

Enner Valencia ve Ekvador'u ne bekliyor?

Ekvador, gruptaki ikinci maçında 25 Kasım Cuma akşamı saat 19.00'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Sakatlığından dolayı Katar maçının tamamlayamayan Valencia, doktorlardan iyi haber bekliyor olacak.