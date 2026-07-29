Katalan gazetesi: Hamza Abdülkerim, Barcelona'nın planlarının dışında

Katalan bir gazete, Barcelona forması giyen Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'i, Alman teknik direktör Hansi Flick'in gelecek sezon planlarından çıkardı.

Abdülkerim, geçen sezonun ikinci yarısı boyunca süren ve başarılı geçen kiralık dönemin ardından, Mısır ekibi Ahli'den ayrılarak mevcut yaz transfer döneminde Barcelona'nın kadrosuna katılmıştı.

Yeni futbol sezonu müsabakalarına hazırlık amacıyla İngiltere'deki kamp için Barcelona ile birlikte götürülen 30 oyuncu arasında yer almasına rağmen, Katalan gazetesi "Mundo Deportivo", onu takımın hücum hattı için mevcut alternatiflerin dışında bıraktı.

Atletico Madrid'den Arjantinli Julian Alvarez ile anlaşmanın başarısız olması durumunda, Barcelona'nın yeni forvet olarak Bournemouth'tan Fransız Eli Kroupi ile anlaşma isteğine dair konuşulurken, gazete Flick'in başvurabileceği bazı seçenekleri açıkladı.

"Mundo Deportivo", Alman teknik direktörün gerçek bir forvet olarak vatandaşı ve Borussia Dortmund'dan gelen yeni transfer Karim Adeyemi'ye, İspanyol Ferran Torres'e, yine vatandaşı Dani Olmo'ya, hatta Lamine Yamal'a başvurabileceğini belirtti.

Buna karşılık gazete, Hamza Abdülkerim'in adını, geçen sezonun ikinci yarısında yedek takımla sergilediği ve 2026 Dünya Kupası'na katılmasını sağlayan üstün performanslara rağmen, bu mevkideki olası alternatifler arasına dahil etmedi.

"Mundo Deportivo", Fransız gazetesi "L'Equipe"e dayandırdığı haberinde, Bournemouth'un Barcelona'nın Kroupi ile anlaşmak için yaptığı iki teklifi daha önce reddettiğini, her iki teklifin de 100 milyon avronun altında olduğunu aktardı.

Polonyalı Robert Lewandowski'nin ayrılığını telafi etmek için Alvarez, Katalan kulübünün forvet mevkiindeki ilk tercihi olmaya devam ediyor; ancak Atletico Madrid, mevcut yaz transfer döneminde Arjantinli oyuncusundan vazgeçmek istemediğini vurguladı.