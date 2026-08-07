İspanyol forvet Ferran Torres, Amerika Birleşik Devletleri'nde çıktığı bir medya turu sırasında yaptığı tartışmalı açıklamaların ardından Barcelona kulübü ve taraftarlarıyla açık bir karşı karşıya gelişin içine girdi. Bu açıklamalar Katalan çevrenin öfkesini alevlendirdi ve oyuncunun "Camp Nou" dışındaki geleceğinin belirlenmesini hızlandırdı.

Ayrılık kararı kesinleşmeye yaklaşıyor

Katalan basınında yer alan haberler, 26 yaşındaki oyuncunun Barça ile sözleşmesinin bitmesine tam bir yıl kala Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain'e katılma seçeneğinde karar kıldığını gösteriyor.

Daha da dikkat çekici olanı, Torres'in transferi cari ayın 12 Ağustos'undan, yani Katalan takımının yeni sezon hazırlıkları için kampına dönmesinin planlandığı tarihten önce sonuçlandırmaya çalışması. Bu, kulüp yönetimi ve öfkeli taraftarlarla doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınmaya yönelik açık bir girişim.

Krizi alevlendiren açıklamalar

Kriz, son Dünya Kupası finalinin golcüsünün Barcelona yönetiminden açıkça "kendisini elde tutma isteğini kanıtlamasını" istemesi ve yönetimi "müzakere kapısını açmaya" davet etmesiyle patlak verdi. Bu açıklamalar Katalanlar tarafından bir tür şantaj ve oyuncunun Dünya Kupası'ndaki çıkışının ardından son dönemde elde ettiği şöhreti istismar etmek olarak değerlendirildi.

Öfkeli tepkiler yalnızca sosyal medyayla sınırlı kalmadı, oyuncuya sert bir saldırı başlatan Katalan spor basınına da uzandı.

Katalan basınına göre "sportif intihar"

Katalan "Sport" gazetesi, Torres'in davranışlarını "medya aracılığıyla intihar" olarak nitelendirdi ve oyuncunun çok sayıda televizyon programında boy göstermesini, hatta Amerikan beyzbol liginin onu Yankee Stadium'daki bir etkinliğe katılmaya davet etmesini içeren Amerika'daki tanıtım turunu eleştirdi.

Gazeteci Luis Carrasco alaycı bir üslupla şunları yazdı: "Kariyerinin gidişatını değiştiren kulübe teşekkür etmenin en iyi yolunun, sanki yeni albümünü tanıtan bir pop yıldızıymışsın gibi bir medya turuyla onu kışkırtmak olduğunu düşünüyorsan, Barcelona'yı bir müzik yapım şirketiyle karıştırıyorsun demektir."

Nankörlük mü, meşru bir hak mı?

Carrasco sert bir şekilde ekledi: "Barcelona çiçek ve iltifat sunmaz, statü ve şan bahşeder. Seni iyi bir oyuncudan dünya çapında bir yıldıza dönüştüren kulüptür ve en büyük sahnelerde parlaman için sana zemini o sağladı."

Şöyle devam etti: "Tarih senin sandığının tam tersine akıyor. Her sabah, kalıp kalmama pazarlığı yapmak yerine, Messi'nin, Cruyff'un ve Maradona'nın giydiği formayı giymenin onurunu taşıdığın için şükrederek uyanman gerekir."

Göktaşı gibi bir yükseliş ve yankılanan bir düşüş

Torres, 47 maçta 20 gol atıp 3 asist yaparak olağanüstü bir sezon geçirmiş, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde Polonyalı Robert Lewandowski'nin en ideal alternatifi hâline gelmiş ve bu performansı ona İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılma yolunu açmış olsa da, birkaç talihsiz açıklaması inşa ettiği her şeyi yıkmaya yetti.