Ballon d'Or'un son sahibinin Dünya Kupası'nda yer alamamasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Dünya Kupası'nı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'da sular durulmuyor. Dünya kupasını finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'da sular durulmuyor.

Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps'ı eleştirdi.

Turnuva öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Benzema'nın son 16 turundan itibaren en azından yedek kulübesinde yer alabilecek durumda olduğunu belirten Djaziri, bu durumu üç farklı uzman aracılığıyla teyit ettiğini söyledi.

Milli takıma veda etmişti

Deschamps'ın tercihlerini eleştiren Djaziri, "Benzema kadrodan neden bu kadar erken ayrıldı? Bu kararı sorgulamak gerekiyor" dedi.

Benzema geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Fransa Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırdığını söylemişti. 35 yaşındaki oyuncu daha önce de Euro 2016 ve 2018 Dünya Kupası kadrolarında yer almamıştı. Benzema 97 kez giydiği milli forma ile 37 gol atmıştı.

Real Madrid'in geçtiğimiz sezon elde ettiği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda başrolü oynayan Benzema, bu sezon Devler Ligi'nde henüz gol sevinci yaşayamamıştı.