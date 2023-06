Karim Benzema, dininin Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transferinde ana faktör olduğunu söyledi.

NE OLDU? 35 yaşındaki oyuncu, kontratının sonunda Real Madrid'den ayrılmayı tercih etti ve Suudi şampiyonu Al Ittihad ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Forvet, Orta Doğu'da sezon başına yaklaşık 200 milyon Euro kazanacak. Ancak Benzema, kararının sebebinin para olmadığını söyledi.

NE SÖYLENDİ?: Fransız golcü, neden Suudi Arabistan'a gitmeyi seçtiği sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Çünkü ben Müslümanım ve burası Müslüman bir ülke. Her zaman burada yaşamak istemişimdir."

BÜYÜK RESİM: Eski Madrid ve Lyon yıldızı ayrıca Suudi Pro Ligi'nin potansiyelini görüyor ve bu yılın başlarında Al-Nassr'a transfer olan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile birlikte ligin büyümesine yardımcı olmayı umuyor.

"Yeteneğimi bu yeni mücadelede göstermeye hazırım. Bu ligde oynayan birçok büyük isim var. Cristiano Ronaldo ve şimdi ben... Bu yüzden Suudi futbolunun küresel bir etkiye sahip olabileceğini göstermek çok önemli. Avrupa'da elde ettiğim başarıyı yeniden göstermeliyim ve Real Madrid'de oynadığım gibi oynamalıyım."

VE DAHA FAZLASI: Benzema, Cristiano Ronaldo ile ilgili ise şunları söyşedi: "Ronaldo benim arkadaşım ve burada. Onu Suudi Arabistan'da görmek harika."

