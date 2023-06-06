Real Madrid’e veda eden Fransız golcü duygusal anlar yaşadı.

Real Madrid ile sona eren sözleşmesini yenilemeyen ve Suudi Arabistan'a transfer olmaya hazırlanan Karim Benzema İspanyol devine veda etti.

Başkan Florentino Perez’in de hazır bulunduğu bir basın toplantısıyla Real Madrid'e veda eden Benzema duygusal anlar yaşadı. İspanya’da kupalarla dolu geçirdiği 14 yılın ardından takıma veda eden 35 yaşındaki oyuncu ayrılık kararının kolay olmadığını belirtti.

Kariyerini her zaman Real Madrid’de sonlandırmayı planladığını belirten Benzema bu düşüncesini gerçekleştiremediği için üzgün olduğunu söyledi.

Benzema ne söyledi?

Real Madrid’de oynadığı dönemde kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Benzema, “Futbolu bu formayla bırakamayacağım içn üzgünüm ancak her zaman bir Real Madrid taraftarı olacağım. Bana her zaman destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Suudi Arabistan’da sezonu şampiyonlukla noktalayan Al-Ittihad ile anlaşmaya varan ve yeni takımına üç yıllık imza atması beklenen Benzema, “Florentino Perez’i ilk gördüğümde, “ ‘Vay canına! Bu Ronaldo ve Zinedine Zidane’ı transfer eden adam’ demiştim. Benim için en önemli şey bir çocuk gibi kazandığım her anın tadını çıkartmamdı. Real Madrid’i desteklemeye devam edeceğim” dedi.