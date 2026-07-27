Manchester City'nin geçtiğimiz sezondaki yıldızlarından biri, bu yaz transfer döneminde Inter Milan saflarına katılmayı kesinleştirdi.

John Stones'un Manchester City ile sözleşmesi geçtiğimiz 30 Haziran'da sona erdi ve oyuncu, herhangi bir kulüple bedelsiz olarak imza atmaya uygun hale geldi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "John Stones, Inter'e transfer olacak. Sözleşme şartları üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra transfer kesinleşti ve her şey resmileşti."

Şunları ekledi: "John Stones'un Inter ile sözleşmesi, bir yıllık uzatma opsiyonu bulunmadan Haziran 2028'e kadar uzanıyor. Maaşı ise sezon başına yaklaşık 4 milyon euro net olacak."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Stones, yakında Milano'da sağlık kontrollerinden geçecek."

Hatırlatmak gerekirse, Stones bu transferle Manchester City'deki eski takım arkadaşı, 2025-2026 sezonu boyunca süren kiralık döneminin ardından Inter'e bonservisiyle transfer olan savunma oyuncusu Manuel Akanji ile bir araya gelmiş olacak.

İtalya Serie A şampiyonu bu yaz ayrıca, Club Brugge'den gelen Sırp millî orta saha oyuncusu Aleksandar Stankovic ve Lazio'dan gelen kaleci Ivan Provedel ile de anlaşmıştı.



