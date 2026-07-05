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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Karar verildi… Klopp, Almanya milli takımının başına geçmeyi kabul etti

J. Klopp
J. Nagelsmann
Almanya
Dünya Kupası
Almanya

Heyecan verici bir dönüş

"Red Bull" şirketinin küresel futbol bölümünün yöneticisi Jürgen Klopp, önümüzdeki dönemde Almanya milli takımının başına geçmeyi kabul etti.

Bu gelişmeler, Almanya milli takımının Dünya Kupası'nın 32'li turunda Paraguay'a penaltı atışlarında şaşırtıcı bir şekilde yenilmesinin ardından, eski teknik direktör Julian Nagelsmann'a istifa etmesi ya da derhal görevden alınacağı konusunda sert bir şekilde bildirilmesinin ardından yaşandı.

Nagelsmann, geçtiğimiz Cuma günü Almanya milli takımının teknik direktörlüğünden ayrıldığını resmen açıkladı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabında şöyle yazdı: "Son dakika... Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu... Konu kesinleşti."

Romano sözlerine şöyle devam etti: “Klopp görevi kabul etti; uzun vadeli sözleşmenin detayları, proje ve Red Bull grubundan çıkma konusundaki ayrıntılar hâlâ tartışılıyor, ancak o yeni teknik direktör olacak... Jürgen tekrar antrenörlüğe döndü.”

Son olarak şunları söyledi: “Red Bull grubu, Klopp’un yerine Oliver Glasner’ı düşünmüştü, ancak o Nottingham Forest kulübüyle sözleşme imzaladı.”

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