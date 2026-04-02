"Karamsarlık artıyor"... Barcelona maçı öncesinde Atlético Madrid'e yeni bir darbe

Atlético Madrid, önümüzdeki Cumartesi La Liga'da oynanacak Barcelona maçı öncesinde yeni bir darbe aldı.

"Sport" gazetesi, "Atlético Madrid, Barça ile karşılaşmadan önce sakatlık yaşayan bazı oyuncuların iyileşmesi konusunda giderek daha karamsar hale geliyor" dedi.

Barcelona ve Atlético Madrid, uluslararası maç arası bittikten sonra 4 Nisan'da La Liga'da karşı karşıya gelecek, ardından aynı ayın 8 ve 14'ünde Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin gidiş-dönüş maçlarında tekrar karşılaşacak.

Roji-Blancos, dün Çarşamba günü iki oyuncusunun sakatlandığını açıkladı: Amerikalı Johnny Cardoso ve Norveçli Alexander Sørloth.

Gazete bugün, Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone'yi şu anda endişelendiren oyuncunun Marc Poblet olduğunu açıkladı.

Katalan savunma oyuncusu, Tottenham ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı ve hala sahalara dönmeye hazır değil.

Bu sakatlık, Atlético Madrid'in savunması için büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor, zira eski Almería oyuncusu, Kasım ayı sonunda kadroda yer bulduğundan beri teknik direktörün kadrosunda vazgeçilmez bir unsur haline gelmişti.

Pobel şu anda Cerro del Espino'da takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapıyor, ancak Cumartesi günü Barcelona ile oynanacak lig maçında forma giyemeyecek. Ayrıca, önümüzdeki Çarşamba günü Camp Nou'da yine Katalan kulübüyle oynanacak Şampiyonlar Ligi ilk maçında forma giyip giyemeyeceği de büyük bir soru işareti.

Pobel'in yokluğu, Simeone'yi savunma hattını yeniden düzenlemeye zorlayacak.

As sağ bek Marcos Llorente, Real Madrid derbisinde gördüğü beşinci sarı kart nedeniyle bir maçlık cezasını çekecek.

Bu nedenle Simeone, Nahuel Molina, Giménez, Hanko ve Rogerio'dan oluşan dörtlü savunma hattına güvenmek zorunda kalacak; kalede ise Jan Oblak veya Juan Musso yer alacak.

