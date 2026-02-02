Karagümrük'ün yıldızı Avrupa'nın zirvesindeki takıma transfer oluyor

Chelsea forması giyen Fildişi Sahilli santrfor David Datro Fofana’nın kariyerinde yeni bir kiralık hamle gündeme geldi. Gazeteci Marc Mechenoua’nın haberine göre 23 yaşındaki golcü, BlueCo bünyesindeki Ligue 1 ekibi RC Strasbourg’a kiralanmaya hazırlanıyor.

Strasbourg’un, Chelsea’ye transfer olması beklenen Emanuel Emegha’nın yaşadığı sakatlığın ardından hücum hattında oluşan boşluğu Datro Fofana ile doldurmayı planladığı belirtiliyor. Genç forvetin, teknik direktör Gary O’Neil yönetimindeki takımda ileri uçta rotasyon oyuncusu olarak görev alması bekleniyor.

Haberde, Strasbourg yönetiminin Datro Fofana’nın Chelsea’den transferi için anlaşmanın detayları üzerinde çalıştığı ifade edildi. Fildişi Sahilli futbolcu, bu sezon daha önce Karagümrük’e kiralanmış, ancak Chelsea tarafından geri çağrılmıştı.

Chelsea'den Strasbourg'a büyük destek

L’Equipe’in aktardığı bilgilere göre Chelsea ve Strasbourg, Datro Fofana’nın sezonun kalan bölümünü Fransa’da geçirmesi konusunda anlaşmaya vardı. Ancak 23 yaşındaki oyuncunun bu kiralık transferi henüz kesin olarak kabul etmediği ve son kararını vermediği vurgulandı.

Chelsea’nin son yıllarda BlueCo çatısı altındaki kulüpler arasında oyuncu dolaşımını artırması dikkat çekerken, Datro Fofana’nın Strasbourg’a katılması halinde bu modelin yeni örneklerinden biri daha hayata geçmiş olacak.