Portekiz'de yangın: Cristiano Ronaldo, Fernando Santos ile saha içinde tartıştı

2022 Dünya Kupası bileti avuçlarından kayarken Portekiz'in forveti Cristiano Ronaldo teknik direktörü Fernando Santos ile öfkeli bir diyalog yaşadı.

Manchester United'ın yıldızı ülkesine Dünya Kupası için hala yardımcı olabilir ancak Portekiz play-off turunu geçmek zorunda.

Aleksandar Mitroviç'in 90. dakikada fileleri havalandırmasıyla A Grubu'nda Dünya Kupası biletini Sırbistan kaptı.

Cristiano Ronaldo da ülkesinin Sırbistan karşısında aldığı dramatik mağlubiyetin ardından oldukça üzgündü.

Cristiano Ronaldo ile Fernando Santos arasında ne yaşandı?

Portekizli yıldız son dakika ellerinden kaçan fırsat karşısında hüsrana uğradı.

TNT'nin yer verdiği görüntülerde ise Sırbistan maçının ardından Cristiano Ronaldo'nun öfkeli bir şekilde teknik direktörü Fernando Santos ile tartıştığı görüldü.

IMAGENS EXCLUSIVAS DA TNT SPORTS! O CLIMA ESQUENTOU! 👀😳 Cristiano falou poucas e boas pro técnico Fernando Santos depois do apito final contra a Sérvia... #EliminatóriasNaTNTSports pic.twitter.com/kZr1M48gFM — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 14, 2021

Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma fırsatını kaçıran Ronaldo anlaşılan mağlubiyetin pişmanlığını antrenöründen çıkardı.

Fernando Santos ne söyledi?

Basın toplantısında gazetecilerin Ronaldo'nun kendisine ne söylediğini sorması üzerine Fernando Santos şu açıklamayı yaptı:

"Diğer çocuğa son dakikada bir gol attığını ve hakemin saymadığını söylüyordu. O sırada söyledikleri buydu."

"Bir golümüz olduğunu ancak hakemin saymadığından bahsediyordu ama bu onun öfke patlamasıydı. Bu tamamen normal."

Portekiz, 2022 Dünya Kupası'na gidebilir mi?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

Bu kura çekiminin ardından Portekiz'in play-off turundaki rakibi belli olacak.

Play-off maçları ise 24-25 Mart 2022 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Fernando Santos'un ise Portekiz'in Dünya Kupası'na katılacağına dair inancı tam:

"Gerçek şu ki, genel olarak iyi bir performans göstermedik.

Bu yüzden özür dilememiz gerekiyor. Portekizliler belli ki üzgün. Aynı bizim gibi.

Ama benim takımım Katar Dünya Kupası'nda olacak. Bu garanti."

Dünya Kupası play-off sistemi nasıl?

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor.

10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak.

Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

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