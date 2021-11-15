Zlatan Ibrahimovic, İsveç'e garanti vermiyor: Play-off için hayatta kalır mıyım bilmiyorum

İsveçli yıldız, Dünya Kupası bileti alabilmek için play-off turunda mücadele verecek olan ülkesine oynama garantisi vermiyor.

Zlatan Ibrahimovic, 2022 Dünya Kupası yolunda Cristiano Ronaldo ile aynı kaderi paylaşıyor.

İsveç, B Grubu'nda İspanya'ya 86. dakikada yedikleri golle kaybetti ve bu sonucun ardından grubunda ikinci sırada yer alıyor. Milan'ın 40 yaşındaki yıldızı, Dünya Kupası için play-off turunu geçmek zorunda.

Zlatan Ibrahimovic ne söyledi?

İspanya mağlubiyetinin ardından konuşan Zlatan Ibrahimovic önlerinde uzun bir yol olduğunu kabul etti:

"Çok iyi bir oyun oynadık. Genel olarak iyi bir maçtı. İspanya'dan daha fazla şansımız vardı.

Kaybetmemiz üzücü. Golü bulabilirdik. Bundan ders çıkaracağız. Herkes hayal kırıklığına uğradı ama pozitif olmalıyız.

Play-off'ta hangi takımla karşılaşacağız göreceğiz. Daha gidilecek çok yol var. Play-off için hayatta kalır mıyım bilmiyorum."

İsveç, 2022 Dünya Kupası'na nasıl katılabilir?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

Bu kura çekiminin ardından İsveç'in play-off turundaki rakibi belli olacak.

Play-off maçları ise 24-25 Mart 2022 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Dünya Kupası play-off sistemi nasıl?

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor.

10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak.

Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

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