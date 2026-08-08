Kapı açık: Cezayirli yıldız geleceğiyle ilgili belirsizlik yarattı

Cezayirli yıldız Amine Gouiri, kulübü Olimpik Marsilya ile geleceği konusunda içinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde belirsizlik yarattı.

Marsilya, büyük mali açığını kapatmak için Mason Greenwood ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi birçok oyuncusunu satmak zorunda kaldı.

Foot Mercato sitesi, Amine Gouiri'nin Fransız RMC kanalına verdiği röportajdaki açıklamalarını yayımladı.

Cezayirli millî oyuncuya, Greenwood ve Aubameyang'ın ayrılığının ardından takım içindeki konumunda beklenen değişiklik ve Marsilya'nın hücum lideri olmaya hazır olup olmadığı soruldu.

Gouiri şu yanıtı verdi: "Evet demek istiyorum ama belki de başka hücumcular da gelecek. Ama evet, tabii ki. Hâlâ bir sözleşmeye bağlıyım fakat bildiğiniz gibi, özellikle futbolda ve bu durumda ne olabileceğini bilemiyoruz."

Marsilya'daki geleceği tekrar sorulduğunda ise şu yorumu yaptı: "Kapının herkese açık olduğunu duydum ama, ister net olsun ister olmasın, bildiğiniz gibi, sezon içinde kalmamız istenebilir ve sonunda ayrılabiliriz. Tersi de geçerli. Şu an buradayım, hazırlıklarıma odaklanıyorum ve ilerleyen zamanda ne olacağını göreceğiz."

Bu açıklamalar, Marsilya kadrosunun içinde bulunduğu durumun gerçeğini yansıtıyor; öyle ki bu yaz herhangi bir oyuncunun ayrılabileceği görülüyor.

Önümüzdeki günlerde takım arkadaşlarının yarısının ayrılması durumunda bu duruma nasıl uyum sağlayacağı sorulduğunda Gouiri şöyle yanıt verdi: "Belki bazıları ayrılacak ama futbol bu. Böyle koşullar olmasa bile, her zaman ayrılan oyuncular ve kalan oyuncular vardır. Bu yüzden biz hazırlıklarımıza odaklanıyoruz ve bu durum bizi pek rahatsız etmiyor, çünkü bu bir futbolcunun hayatı ve buna uyum sağlamamız gerekiyor."

İşlerin nereye varacağını beklerken, Marsilya ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Gouiri hâlâ kulübün formasını giyiyor ve sezonu Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandıran sıralamalarda tamamlamayı umuyor.

Cezayirli millî oyuncu şunları söyledi: "Hedef her zaman aynı, bence Marsilya hâlâ cazip bir kulüp, ayrıca büyük bir kulüp; bu yüzden Marsilya ilk sıralar için mücadele etmeli."