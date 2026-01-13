Kante'nin Fenerbahçe forması giymek için yaptığı fedakarlık tüm dünyayı şoke etti!

Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran’ın “Bugün yarın biter” sözleriyle işaret ettiği transferin N’Golo Kante olduğu netleşti. Sarı lacivertli kulübün transfer sürecini bizzat yürüten yönetici Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek, Dubai’de yapılan zirvede 34 yaşındaki Fransız yıldızla prensip anlaşmasına vardı.

Kante ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan Fenerbahçe, maaş pazarlığında da önemli bir başarı elde etti. Alman basınına yansıyan haberlere göre deneyimli orta saha, Suudi Arabistan’daki kazancından yüzde 70-80 oranında feragat etmeyi kabul etti. Bu fedakârlık, transferin mali açıdan sürdürülebilirliği açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.

Al-Ittihad bekleniyor

Anlaşmanın resmiyete kavuşması için geriye yalnızca Kante’nin kulübü Al-Ittihad ile yapılacak fesih ya da bonservis görüşmeleri kaldı. Fenerbahçe cephesi, sürecin kısa süre içinde tamamlanacağı konusunda oldukça iyimser.

Sarı lacivertli camianın önde gelen isimlerinden Hakan Bilal Kutlualp de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yönetimimiz zaten bitirdi alıp gelecek, biz iyi dileklerde bulunup pozitif enerji koyalım” ifadelerini kullanarak transferin fiilen tamamlandığını duyurdu.

2026 Dünya Kupası öncesi Avrupa’da rekabetçi bir ligde düzenli forma giymek isteyen Kante’nin, işlemlerin sonuçlanmasının ardından hafta sonuna kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe, bu hamleyle orta sahada tecrübe ve dinamizmi aynı potada eritmeyi hedefliyor.