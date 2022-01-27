42. yaş gününü kutlayan Xavi, PSG’nin yıldızı Messi’yi Barcelona’ya davet etti

Geçmişten günümüze Barcelona efsaneleri Pazartesi akşam yemeği için birlikteydi.

Barcelona patronu Xavi Hernandez, 42. yaş gününü kutladı ve dün gece kutlama yemeği için arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Football Espana'da yer alan habere göre; bu arkadaşlar arasında Paris'ten özel uçakla gelen Lionel Messi'nin yanı sıra Sergio Busquets ve Jordi Alba da vardı.

Dört futbolcu bir dönem Barca'da takım arkadaşıydı ve garip bir dinamikle Xavi şimdi Alba ve Busquets'in teknik patronu.

Bu arada Messi, Camp Nou'da çılgınca başarılı bir zamanın ardından Paris'te kariyerini Paris Saint-Germain ile sürdürüyor.

Restorana girerken kameramanlar ve gazeteciler Messi'den birkaç kelime almaya çalıştı, ancak Arjantinli konuşmak istemedi, bu da özel bir yemeğe katıldığı düşünülürse anlaşılabilir bir durum.

Sayısız kupa kazandılar

Özellikle Pep Guardiola ile birlikte Messi ve Xavi futbol tarihinin en özel takımlarından birinin parçasıydılar.

Birlikte 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Xavi ve Messi ikilisi, 2010 yılındaki Ballon d'Or oylamasında ilk 3 sırada yer aldılar.

Tarihteki bir sezonda 6 kupa kazanmayı başaran ilk takım olan Barcelona, eski güzel günlerine dönmek için takımın başına efsanesi Xavi'yi getirdi.

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