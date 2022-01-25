Afrika Uluslar Kupası’nda Kamerun ile Komorlar arasında oynanan maç öncesinde stadyumda izdiham çıktı ve 8 taraftar kalabalığın arasında kalarak hayatını kaybetti.

Pazartesi akşamı Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Olembe Stadyumu'nda, Kamerun'un Komorlar ile oynadığı maç öncesinde taraftarların kapıları kırdığını gösteren sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşanan olay sonrasında, çok sayıda taraftarın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Diğer görüntüler ise taraftarların çitlerin üzerinden tırmandığını ve yerde baygın halde yatan insanların ayaklar altında çiğnendiğini gösteriyor.

La bousculade a l'entrée du Stade Olembé, #Yaoundé, pour le match #Cameroun Vs #Comores, comptant pour la 8e de finales de la #CAN2021 pic.twitter.com/bViz15BpxF — Humanitarian Purpose (HP-BLEC) (@HumPurse) January 24, 2022

Ne söylendi?

İnsanlar stadyuma girerken ezilme haberleri geldi ve LSI Africa Haber Ajansı, yaralıların stadyum yakınındaki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Sağlık bakanlığı ön raporunda ise, "Sekiz ölüm kaydedildi, otuzlarında iki kadın, otuzlarında dört erkek, bir çocuk, ve bir diğer vefat eden kişi aileleri tarafından götürüldü” denildi.

Bir bebeğin de kalabalık tarafından çiğnendiği bildirildi. Bakanlık, bebeğin hemen stadyumdan çıkarıldığını ve durumunun tıbbi olarak stabil olduğunu ifade etti.

Kamerun'un merkez bölgesi valisi Naseri Paul Biya, daha fazla can kaybı olabileceğini de ekleyerek, "Size toplam ölü sayısını verecek durumda değiliz" dedi.

Hastanedeki yetkililer, izdiham nedemiyle en az 40 yaralı geldiğini söyledi.

Hemşire Olinga Prudence, "Yaralılardan bazıları çaresiz durumda. Onları özel bir hastaneye tahliye etmemiz gerekecek” dedi.

Sağlık bakanlığı raporunda ayrıca kurbanların ambulansla hastaneye yolculuklarının, yoğun karayolu trafiği nedeniyle kesintiye uğradığı bilgisini de verdi.

Stadyumdaki görgü tanıkları, ezilme olayına yakalananlar arasında çocukların da olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, olayın stadyum görevlilerinin kapıları kapatmasından ve insanları içeri almamasından kaynaklandığını vurguladı.

Yetkililer, yaklaşık 50 bin kişinin maça girmeye çalıştığını aktardı.

Stadyumun kapasitesinin 60 bin olduğu ancak koronavirüs nedeniyle stadyumun en fazla yüzde 80 dolu olmasının amaçlandığı ve bu nedenle, kapıların kapatıldığı belirtildi.

Kamerun, 50 yıl sonra ilk kez Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Turnuvaya 2019'da ev sahipliği yapması gereken Kamerun'un, hazırlıklarıyla ilgili ciddi endişeler olmuştu ve turnuvanın ev sahipliği Mısır’a verilmişti.

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