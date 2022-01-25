Kamerun maçında keleye geçen Komorlar'ın sol beki Chaker Alhadhur'un performansı göz doldurdu

Afrika Uluslar Kupası son 16 maçında Kamerun'a karşı Komorlar’ın kalesinde normalde sol bek olarak görev yapan 30 yaşındaki Chaker Alhadhur vardı ve harika iki kurtarış yaptı.

Kamerun, maçın ikinci yarısında 1-0 öndeyken, Vincent Aboubakar ceza sahası içinden bir vuruş yaptığında takımı adına galibiyeti netleştirmek istiyordu. Ancak, Alhadhur’un buna izin vermedi.

Covid-19 krizinin ortasında kaleye geçen Alhadhur, maçta büyük bir çaba gösterdi fakat oyuncunun tüm çabasına rağmen Komorlar istediği skoru elde edemedi.

Alhadhur, karşılaşmadaki ikinci iyi kurtarışını Kamerun’un kanat oyuncusu Nicolas Moumi Ngamaleu’dan gelen topta yaptı. Tehlikeli anlarda kalesini gole kapatmayı başarsa da arkadaşlarının da bir şeyler yapması gerekiyordu.

Alhadhur kurtarmasına rağmen Komorların umutları suya düştü

30 yaşındaki oyuncunun kaledeki varlığı, Kamerun'a karşı ikinci tur maçında kendisine bir kahraman olma şansını verdi.

Nadjim Abdou'nun kırmızı kart görmesine ve maçın 7. dakikasından itibaren 10 kişi oynamalarına rağmen Komorlorın, pes etmeye hiçbir şekilde niyeti yoktu.

Alhadhur, Aboubakar ve Ngamaleu’nun toplarını kurtardıktan sonra Komorlar bir gol buldu ancak ofsayt bayrağı havadaydı ve gol geçersiz sayıldı.

Ne yazık ki Komorlar’ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün ardından Aboubakar'ın 70. dakikadaki golü geldi ve kaçınılmaz olan son gerçekleşti.

Youssouf M'Changama 81. dakikada Komorlar adına müthiş bir frikik vuruşu yaparak topu köşeye gönderdi, fakat bu gol Komorlar’a yetmedi.

Kamerun liderliğini korudu ve bir sonraki turdaki yerini almayı başardı.

Alhadhur neden kaledeydi?

Ajaccio'nun sol beki kaleye geçmek için en uygun futbolcuydu, çünkü Komorlar'da maçta oynayacak kaleci kalmamıştı.

Salim Ben Boina’nın sakatlanması ve yedek kalecileri Moyadh Ousseini ve Ali Ahamada’nın Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sebebiyle Alhadhur, takımı adına kaleye geçmek zorunda kaldı.

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